Centeno explicó que el ingreso de este fenómeno también generará vientos racheados y un descenso en las temperaturas en diferentes zonas del país.

Las precipitaciones más importantes se esperan en las regiones norte, noroccidente y algunas áreas de la región central, donde se presentarán lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes.

Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento de una masa de aire frío sobre el territorio nacional provocará lluvias , chubascos de intensidad variable, abundante nubosidad y un descenso de las temperaturas en Honduras este jueves 26 de noviembre de 2026, informó Marcio Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

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En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe alcanzará entre dos y cuatro pies, con máximos de cinco pies. En el golfo de Fonseca se esperan olas de entre uno y tres pies de altura.

En el resto del territorio hondureño se esperan lluvias débiles, mientras que en la región sur prevalecerán las condiciones secas, de acuerdo con el pronóstico.

Las temperaturas máximas más elevadas se registrarán en Choluteca y Valle, donde el termómetro alcanzará los 34 grados Celsius. En contraste, Intibucá tendrá la temperatura máxima más baja, con 20 grados Celsius.

En Atlántida se esperan temperaturas de 26 grados como máxima y 23 grados como mínima; en Choluteca, 34 grados y 24 grados; mientras que en Colón se pronostican 27 grados y 24 grados.

Para Comayagua se prevén 26 grados de máxima y 21 grados de mínima. En Copán, los valores serán de 21 grados y 18 grados, respectivamente, mientras que Cortés registrará 28 grados y 24 grados.

En El Paraíso se esperan 27 grados como máxima y 17 grados como mínima. Francisco Morazán tendrá temperaturas de 25 grados y 17 grados, mientras que en Gracias a Dios se pronostican 29 grados y 24 grados.

Intibucá registrará 20 grados de máxima y 12 grados de mínima. En Islas de la Bahía se esperan 28 grados y 25 grados, mientras que La Paz tendrá temperaturas de 28 grados y 21 grados.

Para Lempira se pronostican 23 grados de máxima y 18 grados de mínima. Ocotepeque alcanzará 25 grados y 18 grados, en tanto que Olancho registrará 29 grados y 21 grados.

En Santa Bárbara se esperan temperaturas de 27 grados como máxima y 22 grados como mínima. En Valle, el termómetro llegará a 34 grados y descenderá hasta los 24 grados.

Finalmente, en Yoro se pronostican 24 grados de temperatura máxima y 19 grados de mínima.

De acuerdo con el pronóstico de Marcio Centeno, la masa de aire frío mantendrá condiciones de abundante nubosidad, vientos racheados y lluvias en distintas regiones del territorio hondureño durante este jueves.

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