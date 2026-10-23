Educación distribuye 394,682 libros de texto en centros educativos de Lempira

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 29,536 estudiantes de 331 centros educativos de Lempira recibirán libros de texto, cuadernos de trabajo y guías para docentes como parte de la distribución de materiales educativos que realiza la Secretaría de Educación (Seduc). La entrega que comenzó esta semana concluirá el jueves 29 de octubre y comprende centros educativos de los municipios de Gracias, Tambla, La Iguala, La Unión, San Rafael, Belén, La Campa, San Marcos de Caiquín, Las Flores y Lepaera. La ministra de Educación, Arely Argueta, informó que en esta primera etapa se distribuirán 394,682 libros de texto de las asignaturas de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, con el objetivo de apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

"Vamos a cerrar el año escolar en Gracias entregando el 100% de los textos", manifestó la funcionaria durante la entrega de los materiales. Además de los libros, los estudiantes recibirán cuadernos de trabajo para desarrollar ejercicios y tareas, mientras que los docentes contarán con guías metodológicas para orientar las actividades pedagógicas en las aulas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La distribución busca facilitar el acceso de los estudiantes a los recursos necesarios para su formación y reducir los gastos que las familias destinan a la compra de materiales escolares. En ese sentido, la ministra agregó que el dinero que las familias destinaban a la compra de libros podrá utilizarse para cubrir otras necesidades del hogar.