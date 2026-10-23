Educación distribuye 394,682 libros de texto en centros educativos de Lempira

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 29,536 estudiantes de 331 centros educativos de Lempira recibirán libros de texto, cuadernos de trabajo y guías para docentes como parte de la distribución de materiales educativos que realiza la Secretaría de Educación (Seduc).
La entrega que comenzó esta semana concluirá el jueves 29 de octubre y comprende centros educativos de los municipios de Gracias, Tambla, La Iguala, La Unión, San Rafael, Belén, La Campa, San Marcos de Caiquín, Las Flores y Lepaera.
La ministra de Educación, Arely Argueta, informó que en esta primera etapa se distribuirán 394,682 libros de texto de las asignaturas de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, con el objetivo de apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
"Vamos a cerrar el año escolar en Gracias entregando el 100% de los textos", manifestó la funcionaria durante la entrega de los materiales.
Además de los libros, los estudiantes recibirán cuadernos de trabajo para desarrollar ejercicios y tareas, mientras que los docentes contarán con guías metodológicas para orientar las actividades pedagógicas en las aulas.
La distribución busca facilitar el acceso de los estudiantes a los recursos necesarios para su formación y reducir los gastos que las familias destinan a la compra de materiales escolares.
En ese sentido, la ministra agregó que el dinero que las familias destinaban a la compra de libros podrá utilizarse para cubrir otras necesidades del hogar.
La entrega en el departamento continuará en noviembre. De acuerdo con la Secretaría de Educación, los días 12 y 13 de ese mes se distribuirán los materiales en los nueve municipios restantes, como parte de la cobertura prevista para los 28 municipios de Lempira.
Con la distribución completa, la institución proyecta beneficiar a 54,428 estudiantes de primero a noveno grado en ese departamento.
La entrega de textos escolares representa un apoyo para las familias, aunque el alcance de la medida dependerá de que los materiales lleguen oportunamente a los centros educativos y estén disponibles para los alumnos durante el desarrollo de sus clases.