Educación entrega más de 200,000 libros de texto para estudiantes de Valle

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) entregó más de 200,000 libros de texto en el departamento de Valle como parte de la distribución nacional de más de 10 millones de materiales educativos que impulsa el Gobierno. La entrega fue realizada por la titular de Educación, Arely Argueta en centros educativos de los municipios de Langue y San Lorenzo. De acuerdo a las autoridades de Educación, los libros beneficiarán a estudiantes de los centros educativos en los nueve municipios del departamento.

La entrega constó de textos de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, además de cuadernos de trabajo y guías docentes, con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para este año escolar el departamento de Valle registra una matrícula de 38,970 estudiantes, según el Sistema Integrado de Información Educativa (Siie) de la Secretaría de Educación. Los datos de la plataforma indican que en los nueve municipios de Valle se concentran más de 600 centros educativos, en los cuales laboran más de 2,100 docentes. La ministra de Educación destacó que la distribución es parte del compromiso de ampliar las oportunidades educativas para miles de estudiantes que no cuentan con un libro de texto para fortalecer su aprendizaje. "Son más de 10 millones de libros los que vamos a entregar a los centros educativos hasta llegar a los sitios más alejados de nuestro país", expresó.