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Educación entrega más de 200,000 libros de texto para estudiantes de Valle

Los libros de texto serán distribuidos a los centros educativos de los nueve municipios para beneficiar a los casi 40,000 estudiantes que hay matriculados actualmente.

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 14:08
Educación entrega más de 200,000 libros de texto para estudiantes de Valle

Los libros serán distribuidos a los más de 600 centros educativos que están en los nueve municipios del departamento de Valle.

 Foto: Cortesía (Seduc)

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) entregó más de 200,000 libros de texto en el departamento de Valle como parte de la distribución nacional de más de 10 millones de materiales educativos que impulsa el Gobierno.

La entrega fue realizada por la titular de Educación, Arely Argueta en centros educativos de los municipios de Langue y San Lorenzo.

De acuerdo a las autoridades de Educación, los libros beneficiarán a estudiantes de los centros educativos en los nueve municipios del departamento.

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La entrega constó de textos de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, además de cuadernos de trabajo y guías docentes, con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para este año escolar el departamento de Valle registra una matrícula de 38,970 estudiantes, según el Sistema Integrado de Información Educativa (Siie) de la Secretaría de Educación.

Los datos de la plataforma indican que en los nueve municipios de Valle se concentran más de 600 centros educativos, en los cuales laboran más de 2,100 docentes.

La ministra de Educación destacó que la distribución es parte del compromiso de ampliar las oportunidades educativas para miles de estudiantes que no cuentan con un libro de texto para fortalecer su aprendizaje.

"Son más de 10 millones de libros los que vamos a entregar a los centros educativos hasta llegar a los sitios más alejados de nuestro país", expresó.

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Argueta, aseguró que el proceso de distribución continúa avanzando de manera progresiva en varias zonas del territorio para cumplir el compromiso adquirido con los más de 1.7 millones de alumnos a los que beneficiaran los libros.

"Es por eso que estamos avanzando paulatinamente, paso a paso, la promesa de llegar a cada niño, a cada niña, a cada joven, a cada docente, lo estamos haciendo", señaló.

Valle se convirtió en el cuarto departamento del país en completar la entrega total de libros, destacando que los estudiantes ahora cuentan con materiales nuevos.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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