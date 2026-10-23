Ciudadanos del interior del país gravemente afectados por huelga médica

Tegucigalpa, Honduras.- Por tres meses los pasillos y bancas del Hospital Escuela han sido el hogar de María (35), quien acompaña a su esposo Santos Rodríguez que ingresó el pasado 5 de agosto, tras ser remitido desde un centro asistencial.
Al vivir más de 90 días dentro del HE , sin familia y recursos ya que son originarios de Yamaranguila, Intibucá, a María le ha tocado dormir en cartones, sobre bancas y alimentarse gracias a la ayuda que le brindan las personas.
“Pasamos con un tiempo de comida que nos regalan, porque ya dinero suficiente no lo tenemos... Hay que tener paciencia ya que no podemos hacer nada”, expresó María, mientras cargaba bolsas con cobijas y dos cartones.
Su esposo, espera ingresado un diagnóstico certero que revele la enfermedad que tiene, ya que las huelgas médicas han retrasado más de un mes exámenes que debe realizar.
El primer diagnóstico que tuvo fue leucemia, pero los médicos especialistas no concuerdan por lo que está a la espera de una taza para poder realizar un examen de médula ósea.
“Hay médicos buenos y otros malos”, expone María, aludiendo que las asambleas médicas han ocasionado falta de personal que no pueden cubrir con la demanda de pacientes, lo que provoca una tardanza en el diagnóstico de su esposo.
Por su parte el señor Santos Rodríguez, espera estabilizarse, obtener una taza para el examen que necesita y poder tener un diagnóstico claro sobre la posible leucemia, de ser así empezaría con quimioterapias, explicó su esposa.
Además, expresó las dificultades económicas que atraviesan, “el maíz está seco, no hay frijoles y no hay nadie que trabaje la tierra porque yo le ayudaba a él”, expresó María.
El costo de trasladarse de Tegucigalpa a Yamaranguila es de 400 lempiras por persona. La pareja no solo enfrenta un diagnóstico incierto, sino también una inestabilidad económica ya que se dedican a la agricultura y con ambos cabezales del hogar fuera de Yamaranguila no hay quien trabaje la tierra.
Retorno de pacientes
El testimonio del pequeño Edwin Román de cuatro años, es otra prueba que evidencia las consecuencias de la huelga del sistema de salud en Honduras, que casi alcanza 50 días sin atención médica a nivel nacional.
La señora Erasminia Gómez, madre del infante, relata que hoy 23 de octubre es la segunda vez que vienen al Hospital Escuela para concretar la fecha en el que Edwin será operado de la cadera.
Erasminia compartió que, la primera cita fue el 16 de octubre, y solamente se le dio la indicación que donará dos pintas de sangre, ya que sin eso no se podría realizar la operación.
La fecha de la segunda cita llegó, Erasmiana salió con su pequeño desde Azacualpa, Intibucá, recorriendo aproximadamente cuatro horas de viaje y gastando más de 400 lempiras.
Al llegar una enfermera la recibió con la noticia de que la doctora no estaba atendiendo debido a las asambleas.
El pequeño Edwin necesita la operación para poder caminar con normalidad y que sus piernas y huesos adquieran una postura normal.
Su madre relata que se dio cuenta del problema motor de su hijo, debido que cuando empezó a caminar, su cuerpo se inclinaba más a un lado, cojeaba y tenía dificultades para avanzar.
El gasto de una operación en un centro privado asciende a más de 400 mil, ya que la valoración en un hospital de Ocotepeque ronda en 100 mil por cuatro operaciones que el menor necesita.
Su posición económica los obliga a seguir esperando a que las asambleas médicas terminen para poder tener una fecha para la operación del infante, ya que la agricultura se vio afectada por la sequía y actualmente depende del sueldo del padre de familia que se dedica a la albañilería.
Autoridades del Hospital Escuela informaron que debido a las asambleas informativas el personal del centro asistencial se encuentra en un 65%, donde se atiende a un 60% de consulta externa.
Aproximadamente el HE, ha dejado de atender a unos 30 mil pacientes y ha postergado la operación de unos 400 ciudadanos, de acuerdo con declaraciones de Darío Zúniga, director de este centro asistencial.