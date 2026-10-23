Ciudadanos del interior del país gravemente afectados por huelga médica

Tegucigalpa, Honduras.- Por tres meses los pasillos y bancas del Hospital Escuela han sido el hogar de María (35), quien acompaña a su esposo Santos Rodríguez que ingresó el pasado 5 de agosto, tras ser remitido desde un centro asistencial.

Al vivir más de 90 días dentro del HE , sin familia y recursos ya que son originarios de Yamaranguila, Intibucá, a María le ha tocado dormir en cartones, sobre bancas y alimentarse gracias a la ayuda que le brindan las personas.

“Pasamos con un tiempo de comida que nos regalan, porque ya dinero suficiente no lo tenemos... Hay que tener paciencia ya que no podemos hacer nada”, expresó María, mientras cargaba bolsas con cobijas y dos cartones.

Su esposo, espera ingresado un diagnóstico certero que revele la enfermedad que tiene, ya que las huelgas médicas han retrasado más de un mes exámenes que debe realizar.

El primer diagnóstico que tuvo fue leucemia, pero los médicos especialistas no concuerdan por lo que está a la espera de una taza para poder realizar un examen de médula ósea.

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“Hay médicos buenos y otros malos”, expone María, aludiendo que las asambleas médicas han ocasionado falta de personal que no pueden cubrir con la demanda de pacientes, lo que provoca una tardanza en el diagnóstico de su esposo.

Por su parte el señor Santos Rodríguez, espera estabilizarse, obtener una taza para el examen que necesita y poder tener un diagnóstico claro sobre la posible leucemia, de ser así empezaría con quimioterapias, explicó su esposa.

Además, expresó las dificultades económicas que atraviesan, “el maíz está seco, no hay frijoles y no hay nadie que trabaje la tierra porque yo le ayudaba a él”, expresó María.