Pacientes del Hospital Escuela regresan a casa sin atención ni medicamentos

Esto representa un doble problema para los pacientes: genera incertidumbre en su salud al no ser atendidos, al mismo tiempo, representa un reto económico al tener que comprar las medicinas necesarias para seguir con la vida.

Testimonios de afectados evidencian que, pese a hacer largas filas desde tempranas horas para ingresar al interior del hospital, no son atendidos y no se les da medicamento por no presentar receta del médico especialista.

La falta de consulta también les impide obtener las recetas necesarias para retirar sus medicamentos en la farmacia del hospital, lo que afecta especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas y dependen de estos tratamientos para mantener su salud.

Tegucigalpa, Honduras.- Pacientes del Hospital Escuela se quedan sin atención médica y sin medicamentos debido a la suspensión de consultas por las asambleas , una situación que se prolonga desde hace más de un mes en los servicios de salud pública.

Angie Canales (24), tiene que esperar casi cinco meses para ser atendida, después de que su cita médica en septiembre fuera cancelada por asambleas y reprogramada para febrero del próximo año.

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Fue diagnosticada desde pequeña con diabetes tipo uno, lo que la obliga a utilizar la insulina glargina de acción prolongada que controla la enfermedad entre 18 y 24 horas, su efecto empieza de una a dos horas de ser aplicada.

Y la glulisina de acción ultrarápida, que se utiliza para controlar picos de azúcar elevados, pero su efecto no es prolongado. “No voy a saber cómo está mi salud y sin los médicos trabajando no dan receta”, expresó Canales.

Además, relató que lleva ocho meses sin recibir medicamentos del hospital porque no hay, teniendo que invertir más de 1,700 lempiras al mes para comprar insulina.

“Me aplico 40 unidades por las noches y algunas veces gastó cuatro lápices al mes”, la inversión en la compra de medicamentos es un duro reto para Angie, quien solo recibe ayuda de sus padres que están entrando a la tercera edad.

Por su parte, las autoridades del Hospital Escuela aseguran que el área de farmacia del HE está abastecida en un 80%, dando cobertura a los medicamentos con mayor demanda.

Said Norales, portavoz del HE, explicó que “en el caso de la insulina de lápiz, se está en espera a que ingrese en los medicamentos del fideicomiso”.

“Es una lástima que los médicos no extienden la receta, en rondas tratamos de supervisar eso, habrá que esperar a que se suspendan las asambleas informativas para volver a la normalidad”, añadió Norales.