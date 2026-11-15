Miss Universo se desmarca de polémico desfile en traje de baño y Magali Febles pide disculpas

San Juan, Puerto Rico.-Las críticas por los tropiezos de varias candidatas durante una pasarela en traje de baño de Miss Universo 2026 obligaron a la productora Magali Febles a pronunciarse y reconocer las fallas en las condiciones de seguridad del evento. La actividad, denominada Beauty at the Beach, se celebró la noche del viernes 13 de noviembre en la playa del hotel Caribe Hilton, en Puerto Rico, y terminó generando severas críticas en redes después de que varias concursantes perdieran el equilibrio mientras caminaban sobre una pasarela instalada directamente en la arena. Los videos del desfile comenzaron a circular en redes sociales, donde los usuarios cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló la actividad.

Entre las participantes que protagonizaron algunos de los tropiezos más comentados estuvieron las representantes de Filipinas y Venezuela, quienes tuvieron dificultades para mantener la estabilidad durante su recorrido y se salvaron de caer sobre la alfombra. Ante la ola de cuestionamientos, Magali Febles, productora del evento y directora de la franquicia de Miss Universo en República Dominicana, publicó un mensaje en el que reconoció los problemas de la pasarela y ofreció disculpas a las concursantes afectadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La organizadora explicó que para el desfile de las participantes se colocaron dos alfombras directamente sobre la arena, pero estas no reunieron las condiciones necesarias para garantizar un recorrido estable y seguro.

“Para el desfile se colocaron dos alfombras sobre la arena que lamentablemente no llenaron los requisitos de estabilidad y seguridad. Como productora, revisaré junto a mi equipo y al personal del hotel los puntos donde ocurrieron los tropiezos”, manifestó Febles. La productora también dedicó un mensaje a las candidatas que perdieron el equilibrio y reconoció la manera en que continuaron con sus presentaciones pese a los inconvenientes. “A las candidatas que tropezaron anoche durante Beauty at the Beach, les envío un abrazo y toda mi admiración por dominar el tropiezo al caminar. Lamento de corazón el momento que vivieron y comprendo la preocupación de sus allegados”, expresó. Asimismo, Febles lamentó la espera que tuvieron que enfrentar los asistentes al Caribe Hilton y agradeció el respaldo que brindaron a las participantes.

Según explicó, la actividad fue concebida para que las concursantes, que se encuentran lejos de sus países, sintieran el cariño y el acompañamiento del público puertorriqueño.

Miss Universo se deslinda de la organización

La controversia también provocó una reacción de la Organización Miss Universe, que aclaró que no participó en la producción ni en la gestión operativa de Beauty at the Beach. En su pronunciamiento, la organización internacional explicó que la actividad fue organizada y producida de manera independiente por Magali Febles y su empresa.