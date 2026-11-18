San Juan, Puerto Rico.- Si algo no se le puede discutir a Miss Universo es su capacidad para poner a medio planeta a opinar sobre una pasarela. A sus 75 ediciones, con treinta candidatas en el recuerdo (Long Beach, 1952) y hasta 121 países en la fila de hoy, el certamen aterriza en San Juan, Puerto Rico, con lo de siempre —sueños, trajes y cuerpos esbeltos— y con la novedad de este año: una disputa abierta entre sus propios dueños. Nadie dijo que cumplir 75 años fuera sencillo. Todo empezó con un “no”. La Miss América en funciones, Yolande Betbeze, se negó a posar con un traje de baño de la marca Catalina, y los fabricantes, en lugar de discutir, fundaron su propio concurso. Salió de Estados Unidos en 1972 a Dorado, Puerto Rico, que ahora lo recibe por cuarta vez. A lo largo de su historia cambió de manos varias veces, con Donald Trump (1996), WME/IMG (2015), la tailandesa JKN (2022) y, desde enero de 2024, un reparto por mitades con el mexicano Raúl Rocha Cantú.

Esa sociedad atraviesa hoy un conflicto por franquicias que dejó fuera de esta edición a seis países del Sudeste Asiático. Según EFE, además, ambos socios enfrentan procesos judiciales en sus países, Rocha Cantú por una investigación fiscal en México y Anne Jakrajutatip, la empresaria detrás de JKN, por una orden de arresto en Tailandia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Fátima Bosch, cuarta mexicana en ganar el título, cierra un reinado que empezó en Bangkok, Tailandia, con un altercado con el directivo nacional Nawat Itsaragrisil, cuyo nombre reaparece hoy en el contrato que motivó los vetos, y con acusaciones de fraude por parte de algunos jurados.

Lo que viene

Hoy, las delegadas visitan el Parque Forestal La Marquesa y mañana participarán en la subasta benéfica Regalos del Universo antes de meterse de lleno a los ensayos en el Coliseo José Miguel Agrelot. El sábado 21 se llevará a cabo el desfile de trajes nacionales, el domingo 22 la preliminar, que define a las semifinalistas, y el martes 24 la final, a las 6:00 de la tarde en Honduras, por Telemundo.

El público vota en missuniverseorg.com/vote, y la hondureña Luisa Pineda figura entre las 20 más votadas. Centroamérica llega, además, con un precedente fresco: el de Nicaragua, que ganó en 2023. En el palmarés, eso sí, mandan Estados Unidos (9), Venezuela (7) y Puerto Rico (5).



Una joya de 3,150 diamantes para contar 75 años

La nueva corona se llama The Radiance of an Eternal Legacy (“El resplandor de un legado eterno”), y se presentó el 12 de noviembre en The Miss Universe Experience. Es la decimocuarta del certamen y releva a Lumière de l’Infini, de la casa filipina Jewelmer.

Está diseñada por George Wittels en colaboración con Maison d’OR, con 3,150 diamantes de talla brillante y oro blanco de 18 quilates. El número 75 va en la parte posterior, tres diamantes prominentes al frente simbolizan el pasado, el presente y el futuro, y una gema central alude a las mujeres que llevarán el legado adelante. Cada elemento tiene lectura y ninguna es modesta.

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