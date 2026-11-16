Unos 250 hondureños salieron en caravana desde SPS rumbo a EEUU, pese a amenazas de Trump

San Pedro Sula, Honduras.- Una caravana de hondureños partió desde San Pedro Sula en busca del sueño americano. Se estima que unas 250 personas intentarán cruzar la frontera para continuar su recorrido hacia Estados Unidos. Los hondureños salieron el pasado domingo 15 de noviembre a las 3:00 de la tarde. Su objetivo es llegar a México y continuar su recorrido hacia Tapachula, en el estado de Chiapas.

San Pedro Sula ha sido uno de los principales puntos de concentración y salida de estos grupos, integrados por hombres, mujeres, jóvenes y familias con niños que emprenden el recorrido hacia México con la intención de llegar a Estados Unidos.

Duro recorrido

Los hondureños tienen altas expectativas de lograr llegar al país norteamericano. Sin embargo, emprenden el recorrido en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump ha intensificado las redadas contra migrantes. El pasado 12 de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó al gobierno de México con duplicar los aranceles si no frena el paso de las caravanas migrantes que atraviesan su territorio, una advertencia que podría repercutir en el recorrido de los hondureños que buscan llegar a Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse