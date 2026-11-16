Horóscopo: decisiones amorosas y oportunidades económicas para los signos

Tegucigalpa, Honduras.- Los astros anticipan un día de reflexiones, decisiones y nuevas oportunidades para los 12 signos del Zodiaco.

Algunos tendrán que revisar sus sentimientos y evitar situaciones que puedan alterar su tranquilidad, mientras que otros encontrarán condiciones favorables para mejorar su economía, resolver asuntos pendientes y asumir nuevos retos laborales.

Conoce las predicciones del horóscopo de hoy y descubre qué te espera en los distintos ámbitos de tu vida.

ARIES (21 marzo - 20 abril). Algún tipo de negocio ronda tu tranquila existencia en estos momentos. Necesitas pensar y hoy puede ser el día indicado para ello, también para conseguir consejos de las personas que sepan de qué va la cosa.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Te costará concentrarte en una jornada como la de hoy, seguramente con la calma que viene tras la tempestad, pero con la inercia aún de lo vivido recientemente. Si puedes, deja tiempo para tus cosas.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los astros te ayudarán a ver con claridad las cosas que no funcionan y centrarte en ellas, también en las que tiene que ver con personas más próximas de tu familia, y puede que esto te lleve a algunas discusiones, aunque positivas finalmente.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Aunque has esperado mucho tiempo la llegada del que crees tu amor definitivo, puede que estés inmerso en un error que no te interesa nada en estos momentos. Explora tus auténticos sentimientos y no te engañes por más tiempo.

LEO (23 julio-22 agosto). Has vivido últimamente emociones muy fuertes que habrán condicionado tus relaciones sentimentales, pero es el momento de retomar la normalidad y hoy lo tendrás todo a favor para conseguirlo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Sigues cerrando flecos de una gran etapa de evolución que te llevará a cumplir fielmente con tus obligaciones, con el esfuerzo y sacrificios necesarios para mantenerte en una posición que te has ganado a pulso.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre). Notarás hoy un impulso afectivo muy potente, tal vez en el momento o lugar que menos esperas, pero pronto te darás cuenta de que las circunstancias no son las adecuadas. Tal vez en otro momento.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si no te tomas las cosas con más calma, arrastrarás enfermedades asociadas a la tensión propia de las malas épocas, como gastritis, colon irritable o trastornos alimenticios, porque tenderás a comer de forma compulsiva para aliviar tus tensiones.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). A pesar de que normalmente presentas un temperamento calmado, hoy podrías estallar de forma violenta si alguien te provoca. Tendrás suerte en las cuestiones de juego y podrías ganar una cantidad de dinero considerable en el mismo. También fortuna en las compras.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero). El trabajo te exigirá esfuerzos suplementarios en estos momentos si necesitas tomarte unos días libres de cara al fin de año. Deberás dejar ciertos asuntos solucionados para irte, sobre todo, con la conciencia tranquila.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero). Facilidades para liquidar todo tipo de deudas y para cumplir con los objetivos económicos que te has marcado. A estas alturas de mes el presupuesto doméstico va según lo previsto y los gastos extraordinarios están controlados.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo). Has iniciado la jornada con muchos recelos, procura relajarte ya que los problemas empiezan a desparecer. En lo profesional, surgirán nuevos retos que volverán a ilusionarte, pero debes dejar siempre hueco para un escape y soltar lastre.