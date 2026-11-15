Inglaterra le gana el duelo a España y lo manda como segundo a cuartos

Hasta la hora de encuentro no había sido ni la noche de España ni del extremo, superados por el plan de Thomas Tuchel. Después, sí. Casi empata. Primero un penalti relanzó a España. Fue cometido sobre Lamine Yamal, con la consiguiente expulsión de Elliot Anderson. El 1-3 en el 65. Después, asistió en el 2-3 a Nico Williams en el 75. Y luego probó a James Trafford. Hizo todo por una igualada que hubiera preservado el liderato.

Madrid, España. - No hay ya ni un solo pleno de victorias en esta Liga de Naciones, despojada la selección española de una secuencia tan imponente y expresiva, en la pugna por el liderato de grupo de la Liga de Naciones , con todos los focos sobre Harry Kane, determinante en el 0-1, y Lamine Yamal, cuya formidable reacción no fue suficiente.

A Lamine Yamal le gustan los desafíos más grandes. Pura ambición, tremendo atrevimiento y excelsa calidad, campeón de Europa y del mundo, con unas cualidades que lo encumbran tan rápido, tan acertada e indiscutiblemente, en la cima actual.

El público ruge cuando entra en juego. Siempre es la expectativa más alta. Un regate, un desborde, un quiebro, una finta, un avance, una conducción imponente o el túnel con el que se deshizo de Lewis Hall durante su trepidante carrera en la primera de las incursiones reales del extremo derecho. Lo derribó Declan Rice, al quite y amonestado.

Realmente era la segunda ocasión que contactó con el balón el extremo del Barcelona, desasistido, cubierto, pero también lo único visible en ataque de la selección española en toda la primera parte, entre la presión intensa, asfixiante y extenuante que propuso Thomas Tuchel en la pizarra y ejecutaron sus futbolistas con un nivel de precisión pocas veces visto en los primeros minutos, cuando no dejó salir a España de su área.

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Volcánico el comienzo de Inglaterra, Lamine Yamal levantaba los brazos para agitar a la grada, a la afición, en esos momentos inciertos, que sólo eran ciertos cuando él agarró el balón al cuarto de hora, caído al suelo por la citada falta de Rice y levantado como un resorte para reponerse e insistir. Lo necesitaba España, presionada, alterada e irregular.

Harry Kane es un futbolista distinto. No se entiende Inglaterra sin él. No son sus goles, ni sus remates, es mucho más. Lo sabe Tuchel. Por él pasa casi todo en la transición. Es la figura donde apoyarse, sobre la que moverse, con la que conectar en cada salida hacia adelante o con la que desahogar el juego, cuando la presión de España lo obligó a ello.

Su remate con la derecha en el minuto 5 fue el tercer aviso de los ‘Tres Leones’ sobre la portería de Unai Simón, ‘Guante de Oro’ sin discusión de 2026. No la tocó el guardameta, que observó con sumo alivio como el tiro del goleador de los goleadores ingleses rozó el poste, superada ya la estirada del cancerbero, asustado el público con tal disparo.

También es sacrificio Kane, recuperador ante Martin Zubimendi, agitador en ataque y promotor de la siguiente ocasión inglesa, ya por el minuto 35, desbaratada porque España también se mueve a la perfección en el repliegue. Ya lo dijo Tuchel en la víspera en el Metropolitano cuando enumeraba la cantidad de virtudes de la campeona del mundo, el rival a batir. “Su defensa es impresionante”, remarcó entre todas ellas el técnico alemán.

La réplica justo después de Lamine Yamal, con una de esas jugadas tan características suyas, con el regate de dentro hacia afuera para armar y lanzar el zurdazo, se marchó alto, lejos del foco de James Trafford, el portero por el que apostó la selección inglesa en un duelo de tanta altura como el que ofrecía el Metropolitano. Por el nivel y por el liderato.

No hay concesiones posibles. Ni en un lado ni en otro. En Inglaterra, porque enfrente está Lamine Yamal. En España, por delante tiene a Kane, que no suele perdonar mucho más. No lo hizo cuando dispuso de una nueva ocasión. Un contragolpe con el que Elliot Anderson, como pasador (Marc Cucurella reclamó falta en su centro desde tres cuartos de su propio campo porque lo pisó posteriormente una vez lanzado el balón), y Kane, por su desmarque, por su control y por su inteligencia, marcaron la diferencia entonces.

Al borde del descanso, Kane terminó por los suelos en cuanto regateó a Pau Cubarsí, que, quizá, pecó de precipitación. Un penalti indudable, un origen polémico y un lanzamiento irrebatible del atacante inglés. Su derechazo no lo alcanzó Unai Simón, especialista en estas lides, salvador antes y batido a 30 segundos del minuto 45.

Es tan sólo su segundo gol contra España. No había marcado nunca ante ese rival hasta el pasado septiembre en Wembley, cuando erró una pena máxima que este domingo sí aprovechó. Dos tantos en sus dos últimos enfrentamientos contra ella, cuando no había conseguido hacerlo en ninguno de sus cuatro duelos anteriores, uno más doloroso que todos los demás, en la final de la Eurocopa 2024 del pasado 14 de julio en Berlín.

El 0-1 fue una prueba para España. Aún más para Lamine Yamal, que despertó de nuevo la expectación en el comienzo del segundo tiempo. Su pase con el exterior, tan incisivo siempre, fue entonces a las manos de Trafford, que no había hecho ninguna parada cuando el partido ya cruzaba el minuto 50, cuando Inglaterra tiró de estrategia y anotó el 0-2. El córner, perfecto, fue botado por Kane. El testarazo, solitario e incontestable, imposible para Unai Simón, fue de Ezri Konsa, entre bloqueos y desatenciones rivales.

El 0-3 pareció definitivo. De Kane a Jude Bellingham y, finalmente, al gol de Ben White. Era tan solo el minuto 57. El final de España... O no. Porque Lamine Yamal resurgió para provocar el penalti y la expulsión de Elliot Anderson. Si no le agarra, probablemente habría sido gol. La pena máxima la marcó Mikel Oyarzabal. Hubo partido. El 2-3 en el 75, con un pase de Lamine Yamal, de nuevo, para remacharlo Nico Williams, ya sobre el campo. En el 78 de fue Kane, cambiado por Tuchel. Trafford hizo el resto con dos paradas milagrosas.