Francia sin mucho brillo saca sufrido triunfo sobre Turquía en Nations League

Fue una clasificación sin brillo. Un objetivo logrado sin aspavientos frente un rival que cuenta sus partidos por derrotas y que hizo sufrir al conjunto de Zidane. De hecho, logró momentáneamente el gol del empate, firmado por Arda Guler, pero anulado por el VAR, por fuera de juego. Y después, al final, cuando parecía cerrado el partido, logró el premio Turquía en el último minuto, en un córner botado por el centrocampista del Real Madrid que culminó Abdulkerim Bardakci. Francia ganó apurado.

Bordeaux, Francia. - Beneficiada por el tropiezo de Italia en Bruselas, ante Bélgica, y por un autogol de Emir Topcu al inicio de la segunda parte, que le sacó del lío y otro tanto posterior de Junior Kroupi que sentenció, Francia logró ante Turquía el triunfo que necesitaba para avanzar como primera de su grupo a los cuartos de final de la Liga de Naciones (2-1).

Guler es un islote en el combinado otomano. Todo el peligro nació de sus botas. Pero el talento del resto de jugadores del conjunto de Sergen Yalcin no le acompañó. Y así acabó la fase de grupos su selección, sin punto alguno, con la mirada puesta en el descenso de categoría y erigida en la primera selección desde Islandia hace cinco años que pierde sus seis encuentros en un mismo ciclo de la Liga A del torneo.

Francia fue el dueño del partido desde el principio, con mucha más posesión y con Kylian Mbappe en su once. Tuvo unas cuantas el delantero del Real Madrid que se topó con la inspiración del meta Berke Ozer, que le frustró en casi todas. Algunas con paradas imposibles.

Probó al cuarto de hora y otra más en el 34, ambas resueltas por el portero del Lille, especialmente brillante la segunda, con el pie. Y también la que sacó, entre ambas, a Bradley Barcola, en un mano a mano mal resuelto por el atacante del Liverpool que tiró al cuerpo del meta.

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También apareció Mike Maignan para sostener a Francia, en una acción en solitario con Deniz Gul. El portero del Milan se dañó en esa acción y en el descanso fue sustituido.

Ozer evitó el gol al borde del intermedio. En un zapatazo de Michael Olise hacia la escuadra.

El alivio llegó para Francia a la vuelta de vestuarios. En el 49. En un córner que botó Rayan Cherki, que peinó en el primer palo Adrien Rabiot y que cuando acudía al remate, en boca de gol Bradley Barcola fue Emirhan Topcu el que marcó en su propia portería.

A continuación marcó Guler pero Baris Yilmaz estaba en fuera de juego.

El partido se abrió y el balón corrió de lado a lado. Más opciones tuvo Francia, con ms pólvora, más talento. Mbappe fue un peligro pero sus intentos se topaban en los defensores visitantes, los más sólidos.

En plena incertidumbre cerró la misión Junior Kroupi a diez del final tras una buena combinación con Rayan Cherki. Pero tuvo que mantener el tipo y sufrir hasta el final el cuadro de Zinedine Zidane cuando un córner botado por Arda Guler y rematado por el central Abdulkerim Bardakci comprometió la victoria local.

La derrota de Italia contra Bélgica hizo el resto y Francia consiguió su objetivo. Estará en cuartos como primera de su cuarteto.

-- Ficha técnica

2 - Francia: Mike Maignan (Guillaume Restes, m.46); Sael Kumbedi, Jeremy Jacquet, Ibrahima Konaté, Andy Diouf; Rayan Cherki (Warren Zaire Emery, m.82), Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot (Eduardo Camavinga, m.63); Michael Olise (Pablo Pagis, m.85), Bradley Barcola (Eli Junior Kroupi, m.63) y Kylian Mbappe.

1 - Turquía: Berke Ozer; Baris Yilmaz (Oguz Aydin, m.82), Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Emir Topcu, Eren Elmali (Ferdi Kadioglu, m.82); Ismail Yuksek (Salih Ozcan, m.61), Hakan Calhanoglu (Orkun Kokcu, m.82), Can Yilmaz Uzun (Yunus Akgun, m.69); Arda Guler y Deniz Gul.

Goles: 1-0, m.49: Emirhan Topçu, en propia puerta; 2-0, m.80: Junior Kroupi; 2-1, m.90: Abdulkerim Bardakci.

Árbitro: Chris Kavanagh (ING). Mostró tarjeta amarilla a Baris Yilmaz y Salih Ozcan, de Turquía y a Ibrahim Konate y, de Francia.

Incidencias: encuentro de la sexta jornada del Grupo 1 de la Liga A de la Liga de Naciones disputado en el estadio Atlantique de Burdeos ante unos 40.000 espectadores.