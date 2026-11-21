Ciudad de México, México.- Cuatro militares mexicanos y siete presuntos criminales fallecieron durante la operación de captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado de la facción Los Mayos, del Cartel de Sinaloa, informó este sábado la Secretaría de la Defensa (Sedena) de México.

"Lamentablemente, debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, 4 excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano (...) resultaron fallecidos", indicó la Sedena en un comunicado sobre el operativo que tuvo lugar en Guasave, ubicado en el norte de Sinaloa (noroeste de México).

Asimismo, indicó que "durante esta operación fallecieron 7 agresores y se logró la detención de 8 presuntos delincuentes", al ofrecer detalles de los enfrentamientos desatados en Sinaloa durante la noche del viernes y que sembraron el pánico entre la población del estado.