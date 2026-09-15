México despliega 1,800 agentes en Sinaloa ante la violencia

Ciudad de México.- El Gobierno de México informó este martes del despliegue de unos 1.800 agentes de seguridad y militares adicionales para reforzar la seguridad en el noroccidental estado de Sinaloa, escenario desde hace dos años de una pugna interna del Cartel de Sinaloa que ha escalado la violencia, particularmente en Culiacán y Mazatlán. En sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que el despliegue se hará de manera “inmediata”, por instrucciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Según la publicación, se incorporarán 800 elementos adicionales de la SSPC y 1.000 de la Secretaría de Marina (Semar), mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) posteriormente informará el número de refuerzos destinados específicamente a Mazatlán.

“El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado”, apuntó el funcionario. El refuerzo se produce pese a que Sinaloa mantiene uno de los mayores despliegues federales de seguridad del país. En julio, el Gobierno reportó un estado de fuerza de 16.440 elementos de Defensa, Marina, SSPC y Guardia Nacional, destinados a vigilancia territorial y carretera, operaciones contra laboratorios clandestinos y células armadas.