Asesinos del tiktoker César Gastélum serán capturados, dice presidenta Sheinbaum

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que las autoridades buscarán detener tanto a los autores materiales, como a los intelectuales, del asesinato del creador de contenido César Gastélum en plena transmisión. El crimen, ocurrido la noche del martes en Culiacán, Sinaloa, centró la conferencia matutina de la presidenta, quien confirmó que el caso fue abordado en la reunión de Gabinete de Seguridad y las autoridades ya trabajan para determinar el móvil del homicidio. "Sí, se tocó el tema y están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de ver cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio", afirmó.

Las declaraciones se producen horas después de que el Gabinete de Seguridad informara que una de las líneas de investigación contempla diversas publicaciones realizadas por Gastélum en redes sociales, algunas de las cuales hacían alusión a una facción de un grupo delictivo. Además, las autoridades analizan imágenes de videovigilancia y otros indicios para identificar a los responsables. Gastélum, de 24 años, fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. El creador de contenido acumulaba cerca de 577.000 seguidores en TikTok, 116.000 en Instagram y más de 16.200 suscriptores en YouTube, donde difundía principalmente sketches de humor.