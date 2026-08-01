Matan a Jesús Hinojosa, rapero y productor conocido como Soldis C4 en Jalisco, México

Guadalajara, Jalisco.- El rapero y productor musical Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, conocido artísticamente como Soldis C4, fue asesinado a balazos el viernes 31 de julio en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

El artista, de 30 años, se encontraba preparando la grabación de un videoclip sobre la avenida Ahuehuetes cuando un hombre con el rostro cubierto se acercó y le disparó hasta en cuatro ocasiones.

Tras el ataque, el agresor escapó a bordo de una motocicleta, mientras que los servicios de emergencia confirmaron la muerte del cantante en el lugar de los hechos.