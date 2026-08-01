Matan a Jesús Hinojosa, rapero y productor conocido como Soldis C4 en Jalisco, México

Guadalajara, Jalisco.- El rapero y productor musical Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, conocido artísticamente como Soldis C4, fue asesinado a balazos el viernes 31 de julio en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
El artista, de 30 años, se encontraba preparando la grabación de un videoclip sobre la avenida Ahuehuetes cuando un hombre con el rostro cubierto se acercó y le disparó hasta en cuatro ocasiones.
Tras el ataque, el agresor escapó a bordo de una motocicleta, mientras que los servicios de emergencia confirmaron la muerte del cantante en el lugar de los hechos.
A través de un mensaje en redes sociales, Cliika Music, agrupación a la que pertenecía Jesús Hinojosa, escribió: "Hoy nos toca despedir a alguien que fue parte de nuestras vidas, de nuestra historia y de muchos momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria. Hay pérdidas que son difíciles de entender y palabras que simplemente no alcanzan para expresar lo que sentimos".
¿Quién era Soldis C4?
Jesús Alejandro Hinojosa Vargas construyó una trayectoria dentro de la escena del rap mexicano desempeñándose como intérprete, productor musical y mánager.
Entre sus trabajos más destacados figuran los temas "Fuego" y "Turbio", canciones que contribuyeron a aumentar su popularidad, además de colaborar en la producción de otros artistas e impulsar el desarrollo de nuevos talentos locales.
Tras su fallecimiento, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del homicidio e identificar al responsable.