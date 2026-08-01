¿Qué se sabe del hijo de "El R1", expareja de Valeria Márquez, que habría pedido a su papá matarla?

Investigaciones de las autoridades mexicanas revelan que Valeria Márquez sostenía una relación sentimental con el hijo de Ramón Álvarez Ayala, alias "El R1", quien aparece en esta fotografía.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue quien compartió detalles sobre el crimen de la joven. Pero, ¿qué se sabe del hijo de "El R1", señalado como presunto autor intelectual del feminicidio?
En redes sociales circulan varias fotografías de Valeria Márquez junto a un hombre. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el rostro del hijo de "El R1". No obstante, medios internacionales como El País México lo identifican como Francisco Álvarez.
Medios mexicanos señalan que Francisco Álvarez Solorio, supuesta expareja de Valeria Márquez, sería un hombre menor de 30 años y que llevaba una vida rodeada de lujos.
Las autoridades revelaron que, previo al crimen, el hijo de "El R1" presuntamente habría amenazado a Valeria Márquez en varias ocasiones. La joven ya había denunciado los hechos ante las autoridades.
"El hijo de 'El R1' tenía una relación sentimental con Valeria. Todo indica que le pide a su papá que cometan el feminicidio. Está libre y estamos en búsqueda de él", declaró el secretario de Seguridad de México.
Hasta el momento, el joven identificado como Francisco Álvarez se encuentra en libertad, pero ya es buscado por las autoridades mexicanas.
Valeria Márquez se presentaba en sus redes sociales como modelo y creadora de contenido en TikTok, donde acumulaba alrededor de 100,000 seguidores. Además, era propietaria de la estética Blossom The Beauty Lounge, ubicada dentro de una plaza comercial en Zapopan, a unos 10 kilómetros de Guadalajara, capital de Jalisco.
La joven fue asesinada el 14 de mayo del 2025 durante una transmisión en vivo a través de TikTok. Valeria, de 23 años, recibió impactos de bala mientras se encontraba en su negocio. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, ya no contaba con signos vitales.
Después de la actualización presentada por Harfuch, usuarios recuperaron publicaciones que comenzaron a circular en TikTok durante 2025. Además se difundieron imágenes que presuntamente mostrarían a Valeria Márquez junto al hombre señalado como Francisco "N". Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer oficialmente el rostro del sospechoso, por lo que no se puede confirmar si se trata de la misma persona.