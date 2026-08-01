¿Qué se sabe del hijo de "El R1", expareja de Valeria Márquez, que habría pedido a su papá matarla?

Después de la actualización presentada por Harfuch, usuarios recuperaron publicaciones que comenzaron a circular en TikTok durante 2025. Además se difundieron imágenes que presuntamente mostrarían a Valeria Márquez junto al hombre señalado como Francisco "N". Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer oficialmente el rostro del sospechoso, por lo que no se puede confirmar si se trata de la misma persona.