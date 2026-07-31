Asociación celebra cumpleaños comunitario para niños en situación de calle en México

En contextos de pobreza, los niños son la población más vulnerable a sufrir violencia y marginalidad, especialmente en zonas urbanas y rurales, donde hay mayor desigualdad y menor presencia del Estado. En México, es frecuente que el crimen organizado reclute a menores como 'halcones' o incluso como sicarios, una situación que se produce en los territorios en los que los grupos criminales tienen un mayor poder o capacidad de captación.