Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México

Hijo de un político y una famosa actriz mexicana, Omar García Harfuch se ha convertido en uno de los miembros del gobierno mexicano más populares de la actualidad. Aquí todo lo que debes saber sobre su vida y familia.
Nació el 25 de febrero de 1982 en México dentro de una familia ampliamente conocida. Es hijo de la reconocida actriz mexicana María Sorté y del político Javier García Paniagua, quien ocupó importantes cargos de seguridad nacional, lo que desde temprano lo acercó al servicio público y a temas relacionados con la seguridad del Estado.
Mientras su madre construía una exitosa carrera en la televisión mexicana, Harfuch creció lejos de los reflectores, manteniendo una vida discreta. María Sorté ha contado en diversas entrevistas que siempre procuró inculcar disciplina y valores familiares a sus hijos, pese a la exposición mediática que rodeaba su profesión.
A diferencia del mundo artístico familiar, García Harfuch optó por la carrera policial y militar. Ingresó a instituciones de seguridad federales donde comenzó a especializarse en inteligencia y combate al crimen organizado, áreas que posteriormente definirían su perfil profesional.
Durante sus primeros años participó en operativos contra organizaciones criminales y trabajó dentro de estructuras de seguridad federal, consolidando una reputación como funcionario operativo más que político, caracterizado por su bajo perfil público.
Su ascenso tomó mayor relevancia cuando fue nombrado en octubre de 2019 como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cargo desde el cual impulsó estrategias basadas en inteligencia policial y coordinación interinstitucional para combatir células delictivas en la capital.
El momento más crítico de su carrera ocurrió el 26 de junio de 2020, cuando sufrió un atentado armado mientras se dirigía a una reunión de trabajo en Paseo de la Reforma. Un comando fuertemente armado emboscó su vehículo blindado, del Cartel Jalisco Nueva Generación, dejando tres personas fallecidas y múltiples detenidos.
El ataque, atribuido al crimen organizado, marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. La camioneta en la que viajaba recibió cerca de 400 impactos de bala, un hecho que su madre describió posteriormente como “un milagro” tras sobrevivir al atentado.
Tras ser hospitalizado por heridas y esquirlas, García Harfuch regresó semanas después a sus funciones, decisión que generó reconocimiento entre sectores políticos y de seguridad, pero también preocupación constante en su familia, especialmente en María Sorté.
Su desempeño en la capital mexicana lo posicionó como una de las figuras clave del modelo de seguridad impulsado por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien posteriormente lo integró al gabinete federal como responsable de la seguridad nacional.
Ya como ministro de Seguridad, Harfuch asumió el reto de enfrentar la violencia en estados dominados por grupos criminales, realizando recorridos en zonas consideradas focos rojos y apostando por operaciones coordinadas entre fuerzas federales y estatales.
Hoy, la vida de Omar García Harfuch combina tres dimensiones que definen su historia: el legado familiar de una madre reconocida públicamente, una carrera construida dentro de cuerpos de seguridad y los desafíos permanentes de liderar la estrategia contra el crimen en uno de los países más complejos en materia de seguridad en América Latina.