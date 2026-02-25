  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, es una de las figuras más visibles en la lucha contra el crimen organizado en el país, pero su historia comienza en un entorno marcado tanto por la política como por el espectáculo

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 15:34
Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México
1 de 12

Hijo de un político y una famosa actriz mexicana, Omar García Harfuch se ha convertido en uno de los miembros del gobierno mexicano más populares de la actualidad. Aquí todo lo que debes saber sobre su vida y familia.

 Fotos: Cortesía @omargharfuch
Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México
2 de 12

Nació el 25 de febrero de 1982 en México dentro de una familia ampliamente conocida. Es hijo de la reconocida actriz mexicana María Sorté y del político Javier García Paniagua, quien ocupó importantes cargos de seguridad nacional, lo que desde temprano lo acercó al servicio público y a temas relacionados con la seguridad del Estado.

 Foto: Cortesía @omargharfuch
Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México
3 de 12

Mientras su madre construía una exitosa carrera en la televisión mexicana, Harfuch creció lejos de los reflectores, manteniendo una vida discreta. María Sorté ha contado en diversas entrevistas que siempre procuró inculcar disciplina y valores familiares a sus hijos, pese a la exposición mediática que rodeaba su profesión.

 Foto: Cortesía @omargharfuch
Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México
4 de 12

A diferencia del mundo artístico familiar, García Harfuch optó por la carrera policial y militar. Ingresó a instituciones de seguridad federales donde comenzó a especializarse en inteligencia y combate al crimen organizado, áreas que posteriormente definirían su perfil profesional.

 Foto: Cortesía @omargharfuch
Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México
5 de 12

Durante sus primeros años participó en operativos contra organizaciones criminales y trabajó dentro de estructuras de seguridad federal, consolidando una reputación como funcionario operativo más que político, caracterizado por su bajo perfil público.

 Foto: Cortesía @omargharfuch
Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México
6 de 12

Su ascenso tomó mayor relevancia cuando fue nombrado en octubre de 2019 como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cargo desde el cual impulsó estrategias basadas en inteligencia policial y coordinación interinstitucional para combatir células delictivas en la capital.

 Foto: Cortesía @omargharfuch
Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México
7 de 12

El momento más crítico de su carrera ocurrió el 26 de junio de 2020, cuando sufrió un atentado armado mientras se dirigía a una reunión de trabajo en Paseo de la Reforma. Un comando fuertemente armado emboscó su vehículo blindado, del Cartel Jalisco Nueva Generación, dejando tres personas fallecidas y múltiples detenidos.

 Foto: Cortesía @omargharfuch
Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México
8 de 12

El ataque, atribuido al crimen organizado, marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. La camioneta en la que viajaba recibió cerca de 400 impactos de bala, un hecho que su madre describió posteriormente como “un milagro” tras sobrevivir al atentado.

 Foto: Cortesía @omargharfuch
Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México
9 de 12

Tras ser hospitalizado por heridas y esquirlas, García Harfuch regresó semanas después a sus funciones, decisión que generó reconocimiento entre sectores políticos y de seguridad, pero también preocupación constante en su familia, especialmente en María Sorté.

 Foto: Cortesía @omargharfuch
Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México
10 de 12

Su desempeño en la capital mexicana lo posicionó como una de las figuras clave del modelo de seguridad impulsado por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien posteriormente lo integró al gabinete federal como responsable de la seguridad nacional.

 Foto: Cortesía @omargharfuch
Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México
11 de 12

Ya como ministro de Seguridad, Harfuch asumió el reto de enfrentar la violencia en estados dominados por grupos criminales, realizando recorridos en zonas consideradas focos rojos y apostando por operaciones coordinadas entre fuerzas federales y estatales.

 Foto: Cortesía @omargharfuch
Familia, carrera y retos: la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México
12 de 12

Hoy, la vida de Omar García Harfuch combina tres dimensiones que definen su historia: el legado familiar de una madre reconocida públicamente, una carrera construida dentro de cuerpos de seguridad y los desafíos permanentes de liderar la estrategia contra el crimen en uno de los países más complejos en materia de seguridad en América Latina.

 Foto: Cortesía @omargharfuch
Cargar más fotos