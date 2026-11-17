Ciudad de México, México.-Autoridades mexicanas decomisaron 2.4 toneladas y 1.000 litros de metanfetamina, además de sustancias químicas, reactores y equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, tras localizar e inhabilitar tres laboratorios del narcotráfico clandestinos en los estados de Sinaloa y Michoacán, informó este martes el Gabinete de Seguridad de México en un comunicado.

Según la dependencia mexicana, durante las operaciones encabezadas por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) se aseguraron también más de 11.000 litros de precursores químicos y dos toneladas de otras sustancias.

Detalló también que el primer laboratorio fue ubicado en el poblado de Tanques, situado en el municipio de Elota, en Sinaloa (noroeste), donde se decomisaron unos 1.000 litros y 800 kilos de metanfetamina, así como 800 litros de precursores químicos y 210 kilos de sustancias de uso dual.

La segunda acción ocurrió en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, Michoacán (oeste), donde se localizaron dos narcolaboratorios y cerca de 1.600 kilos de metanfetamina, a lo que se sumaron 10,830 litros de precursores químicos y 2.000 kilos de sustancias de uso dual.