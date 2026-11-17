Washington, Estados Unidos.-Un grupo de 17 pescadores ecuatorianos presentó una demanda en Estados Unidos contra el Gobierno del presidente Donald Trump, al que acusan de perpetrar un ataque con drones militares contra su barco y, posteriormente, secuestrarlos y torturarlos, según el escrito examinado por EFE este martes. La querella, presentada ante una corte federal en Pensilvania, acusa al Gobierno de causar intencionalmente angustia emocional, agresión y lesiones, detención ilegal y destrucción de la propiedad de los pescadores. Los demandantes exigen una compensación por daños y piden a su vez a la corte que ordene al Gobierno poner fin a estos ataques en el Caribe y el Pacífico. El ataque contra el barco de estos pescadores, el Negra Francisca Duarte II, formó parte, según la demanda, de la campaña de ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe y el Pacífico, conocida como Operación Lanza del Sur (Southern Spear, en inglés), que de acuerdo con la organización WOLA ha dejado al menos 227 muertos.

EE.UU. ha asegurado que esta operación busca luchar contra el "narcoterrorismo" y el Pentágono ha defendido los ataques como una defensa "vital de los intereses nacionales" del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tanto el Pentágono como el Comando Sur de EE.UU., sin embargo, han negado haber estado involucrados en el ataque contra el barco en el que viajaban los pescadores de la demanda. El recurso detalla cómo la embarcación fue atacada con drones militares cuando navegaba de vuelta hacia Manta (Ecuador), tras haber pasado dos semanas pescando frente a las costas de las islas Galápagos. Según el escrito, antes del ataque la Marina de Ecuador los interceptó, inspeccionó la embarcación durante unas tres horas y les permitió continuar su ruta. El 17 de marzo, señala el documento, el barco fue atacado por “dos drones armados” que lanzaron “bombas” y provocaron que la embarcación se incendiara. Dos de los pescadores, Jordy Alexander Flores y Leonel Alberto Pilay, resultaron gravemente heridos, con quemaduras en las piernas, los brazos y la espalda.