Copán, Honduras.- Un menor de 12 años y un joven de 26 fueron asesinados la noche del sábado 21 de noviembre en un nuevo hecho violento registrado en el municipio de Cucuyagua, departamento de Copán, en el occidente de Honduras. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Orlando, de 12 años, e Isaac Hernández Mejía, de 26, quienes perdieron la vida en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. Tras el crimen, las autoridades llegaron al lugar para acordonar la zona y comenzar a recopilar las primeras pruebas que permitan aclarar los hechos.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió el doble asesinato ni sobre posibles responsables.

Crisis

Los homicidios continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad en Honduras, donde los registros oficiales muestran que, pese a las reducciones reportadas durante los últimos meses, el país mantiene una elevada cantidad de muertes violentas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con las estadísticas del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2026 se contabilizaron 2,120 homicidios en el territorio nacional, frente a los 2,136 registrados durante el mismo período de 2025, lo que representa una disminución de 16 casos.

En cuanto al comportamiento mensual, agosto y septiembre presentaron incrementos respecto al año anterior, con 252 y 243 homicidios. Sin embargo, octubre mostró una reducción en las muertes violentas, al pasar de 214 homicidios en 2025 a 195 en 2026, equivalente a una disminución del 8.88%. Por su parte, durante los primeros 17 días de noviembre se registraron 94 homicidios, frente a los 123 contabilizados en el mismo período de 2025, lo que representa 29 muertes menos y una reducción del 23.58%.