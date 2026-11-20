San Pedro Sula, Honduras.-Un guardia de seguridad fue asesinado la tarde de este viernes 20 de noviembre de varias puñaladas en la calle Santa Anita de San Pedro Sula, Cortés.

La víctima fue identificada como José Roberto Pineda, un adulto mayor que se desempeñaba como cuidador de una plaza ubicada en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con los datos preliminares, el hombre habría sido atacado por un delincuente que buscaba robarle su arma de reglamento.