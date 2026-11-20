San Pedro Sula, Honduras.-Un guardia de seguridad fue asesinado la tarde de este viernes 20 de noviembre de varias puñaladas en la calle Santa Anita de San Pedro Sula, Cortés.
La víctima fue identificada como José Roberto Pineda, un adulto mayor que se desempeñaba como cuidador de una plaza ubicada en ese sector de la ciudad.
De acuerdo con los datos preliminares, el hombre habría sido atacado por un delincuente que buscaba robarle su arma de reglamento.
El atacante le provocó varias heridas con arma blanca, hasta quitarle la vida en el lugar donde realizaba sus labores de vigilancia.
La escena quedó marcada por rastros de sangre, evidencia de la violencia con la que fue cometido el crimen.
El asesinato causó consternación en la zona. Las autoridades policiales llegaron al lugar y acordonaron la escena, a la espera del Ministerio Público.
El cuerpo del señor será trasladado hasta la morgue sampedrana para realizar la respectiva autopsia, para luego entregarlo a sus familiares, para que le den cristiana sepultura.