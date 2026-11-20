Tegucigalpa, Honduras.-Hallan sin vida a una joven dentro de la habitación de un hotel ubicado en la séptima avenida de Comayagüela, en la capital de Honduras.

La mujer fue identificada como Damaris Pamela Ramos, de 32 años de edad.

De manera preliminar, se conoció que la mujer fue hallada por el dueño del hotel; hasta el momento se desconoce la causa de muerte.