Tegucigalpa, Honduras.-Hallan sin vida a una joven dentro de la habitación de un hotel ubicado en la séptima avenida de Comayagüela, en la capital de Honduras.
La mujer fue identificada como Damaris Pamela Ramos, de 32 años de edad.
De manera preliminar, se conoció que la mujer fue hallada por el dueño del hotel; hasta el momento se desconoce la causa de muerte.
Amigos de la ahora fallecida llegaron hasta el lugar al conocer la noticia y afirmaron que no saben qué pudo haber ocurrido en este caso.
Tras el hallazgo, miembros de Medicina Forense llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo hasta la morgue capitalina.
Se espera que la autopsia de ley permita deducir la causa de la muerte de la mujer.