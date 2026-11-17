Tegucigalpa, Honduras.- El resurgimiento del sarampión en varios países del continente americano representa un nuevo desafío para las autoridades sanitarias, ante el incremento de contagios y las brechas de vacunación que mantienen vulnerable a la población. Ante ese escenario, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió este martes 17 de noviembre a los países intensificar las campañas de inmunización y fortalecer la vigilancia epidemiológica para evitar una mayor propagación de la enfermedad. En Honduras, la situación se mantiene bajo vigilancia. De acuerdo con el informe epidemiológico número 15 de la OPS, correspondiente a la semana epidemiológica 43, el país acumula 15 casos confirmados de sarampión durante 2026.

El organismo regional detalló que Honduras no notificó nuevos contagios durante las semanas epidemiológicas 41 y 42 y que el último caso fue reportado en la semana 31. Los 15 contagios se clasifican como casos importados esporádicos y el país no registra fallecimientos por esta enfermedad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque no se reportan nuevos casos en las últimas semanas incluidas en el informe, el antecedente de contagios locales e importados mantiene la importancia de reforzar la vigilancia y completar los esquemas de vacunación, señala la organización. A nivel regional, el panorama es más complejo. La OPS informó que hasta el 13 de noviembre de 2026 las Américas contabilizaban 58,213 casos confirmados y 82 fallecimientos por sarampión, cifra considerablemente superior a los 12,806 contagios reportados durante el mismo período de 2025. El incremento de la enfermedad llevó a la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión a determinar que Bolivia, México y Estados Unidos perdieron su estatus de países libres de transmisión endémica.