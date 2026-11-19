Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 2,058 consultas médicas gratuitas brindaron las caravanas de la salud en cuatro departamentos del país, como parte de las jornadas de atención comunitaria desarrolladas por la Secretaría de Salud (Sesal). La iniciativa permitió durante la semana del 9 al 13 de noviembre acercar servicios médicos y de diagnóstico a los habitantes de Comayagua, Atlántida, Yoro y Choluteca, mediante las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC). Además de las consultas, las unidades reportaron 3,278 estudios de laboratorio, 866 mastografías, 793 electrocardiogramas, 788 estudios de rayos X y 598 ultrasonidos. La atención también incluyó 138 densitometrías, 240 servicios para tratar la pediculosis y 85 consultas de telemedicina, de acuerdo con los datos divulgados por la Sesal.

En cuanto al suministro de medicamentos, se entregaron 2,182 productos farmacéuticos y se dispensaron 1,607 recetas a los pacientes atendidos durante las jornadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las actividades se desarrollaron en Taulabé, Comayagua; Arizona, Atlántida; Santa Rita, Yoro; y San Marcos de Colón, Choluteca. En conjunto, las cuatro unidades médicas registraron 13,084 atenciones y servicios durante los cinco días de actividad, según el informe de productividad de la institución. De acuerdo a las autoridades sanitarias, las Unidades Médicas de Atención Comunitaria son clínicas móviles que forman parte del programa gubernamental "La Salud Más Cerca de Usted", que busca llevar atención médica y servicios de diagnóstico directamente a las comunidades. Estas unidades se desplazan por diferentes municipios y permanecen varios días en cada localidad para atender a los habitantes de la zona y comunidades cercanas, especialmente a quienes enfrentan dificultades económicas o de transporte para acudir a un hospital.