Tegucigalpa, Honduras.- El traslado para febrero de 2027 del concurso para seleccionar a los nuevos docentes que ingresarán al sistema educativo público genera cuestionamientos en el magisterio. Los profesores piden respetar lo establecido en la ley y garantizar que los nombramientos se realicen de acuerdo con las calificaciones obtenidas por los aspirantes. Gerardo Solano, dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), manifestó su desacuerdo con la modificación del calendario, al considerar que las autoridades deben apegarse al Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño. Según el Reglamento del Estatuto del Docente se establece que los concursos generales deben efectuarse del 20 al 30 de enero de cada año. "No puede ser en febrero, la ley dice enero", expresó el dirigente.

Aunque Solano cuestionó el cambio de fecha, respaldó el mecanismo anunciado por las nuevas autoridades educativas, sobre la implementación de un lector electrónico para revisar los exámenes de los aspirantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Me parece una medida correcta con un lector electrónico para evitar la manipulación", manifestó. Explicó que se trata de un lector óptico de marcas que escanea las hojas de respuestas y revisa automáticamente los resultados de cada participante, lo que, a su criterio, permitiría mayor transparencia durante la aplicación y revisión de las pruebas. No obstante, advirtió que la transparencia no debe limitarse a la calificación de los exámenes, sino que también debe garantizarse durante la asignación de las plazas. Gian Carlo Yanes, dirigente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), coincide en que existe preocupación entre las organizaciones magisteriales por la posibilidad de que los nombramientos respondan a intereses políticos y no al desempeño de los participantes. Consideró que la utilización del lector óptico puede ayudar a transparentar la revisión de las pruebas, pero advirtió que ese mecanismo no garantiza por sí solo que la selección final de los docentes se realice sin influencias externas. "Nosotros hemos estado un tanto preocupados con este tema de los concursos, ya que es un tema que realmente a todo el magisterio le interesa, pero lastimosamente se han dado situaciones con respecto a que lo quieren hacer también de forma política", señaló.