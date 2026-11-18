Tegucigalpa, Honduras.- El concurso para seleccionar a los nuevos docentes que ingresarán al sistema educativo público nacional se realizará en febrero de 2027, según dio a conocer el ministro de Educación, José Darío Cruz. El funcionario confirmó que la prueba ya fue autorizada y se encuentra en proceso de elaboración por especialistas en evaluación educativa y psicometría. Explicó que el concurso no podrá desarrollarse en enero, como se esperaba inicialmente, debido a que las anteriores autoridades y los sectores involucrados no lograron avanzar en los acuerdos necesarios para organizar el proceso. "El concurso va para el mes de febrero, no lo hice en enero porque lastimosamente perdimos el tiempo en discusiones estériles en las mesas que me antecedieron y no se pudo realizar como debiese", dijo Cruz.

Este proceso contará con un nuevo mecanismo de evaluación que busca reducir la intervención humana en la revisión de los exámenes y garantizar mayor transparencia al momento de la evaluación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el ministro, uno de los principales objetivos de su administración es evitar que la selección de los docentes responda a influencias políticas, familiares o personales, y que los resultados dependan de los méritos y conocimientos de cada participante. La prueba tiene como propósito establecer criterios técnicos para medir los conocimientos y las capacidades de los docentes que aspiren al proceso de selección. En ese sentido, la construcción de los exámenes contempla estándares técnicos y pruebas piloto para identificar y eliminar preguntas demasiado fáciles o excesivamente difíciles, de manera que las preguntas permitan medir las capacidades reales de los aspirantes. Cruz señaló que no se trata de elaborar preguntas que únicamente midan la memoria de los docentes, sino de evaluar sus conocimientos y la capacidad para aplicarlos en el ejercicio de la enseñanza.

"No les voy a ir a preguntar cuál es la capital de Honduras y todos la van a contestar, sino aquellas preguntas que me permitan desarrollar habilidades y destrezas de los docentes", expresó. Las evaluaciones incluirán conocimientos específicos del área a la que aspira cada docente, cultura general y conocimientos pedagógicos. También se evaluará la aplicación de metodologías de enseñanza, con pruebas relacionadas con las especialidades y los niveles del sistema educativo. Entre los contenidos mencionados por el funcionario figuran metodologías para la enseñanza de Matemáticas y Español, así como conocimientos relacionados con la administración educativa y las distintas áreas de formación.