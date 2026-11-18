Tegucigalpa, Honduras. -El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegará a Honduras este jueves 19 de noviembre y se reunirá con el presidente de la República, Nasry Asfura, la cúpula de las Fuerzas Armadas y representantes de la Secretaría de Defensa Nacional.
El encuentro entre el mandatario y el alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump se llevará a cabo en las instalaciones de la Base Aérea Enrique Soto Cano en Palmerola, Comayagua.
La visita contempla encuentros de alto nivel entre autoridades de Honduras y Estados Unidos, en una agenda que involucra directamente al Gobierno hondureño y a los principales mandos de las Fuerzas Armadas.
EL HERALDO conoció que en la reunión que sostendrán el presidente Asfura y Hegseth, solo estará un grupo de unas 15 personas.
Además, el funcionario estadounidense entregará un lote de armas para la institución castrense que servirán para realizar acciones para la defensa y seguridad de Honduras.
El distinguido visitante también firmará un acuerdo con el mandatario hondureño y pasará inspección a un grupo de unos 200 efectivos militares que estarán en la base militar de Palmerola.
La visita de Pete Hegseth forma parte de su recorrido por América Latina y abrirá un espacio de diálogo entre Honduras y Estados Unidos en materia de defensa y cooperación bilateral.
La visita del funcionario estadounidense representa una oportunidad para fortalecer los acercamientos entre ambos países en materia de defensa y cooperación militar.
Hay que recordar que Pete Hegseth asumió el cargo el 25 de enero de 2025, durante la segunda administración del presidente Donald Trump.
Inicialmente, fue nombrado secretario de Defensa y posteriormente pasó a encabezar el Departamento de Guerra, tras el cambio de denominación de esa institución.
El secretario de Guerra de EE UU, visitó este miércoles Venezuela y luego se trasladó a Colombia y Ecuador, para después trasladarse a Honduras.
En agosto pasado, Hegseth afirmó que Honduras, Colombia y Guatemala aceptaron cooperar con Washington en operaciones contra organizaciones criminales en sus respectivos territorios.
El funcionario estadounidense también ha impulsado iniciativas regionales como la Coalición de las Américas contra los Cárteles, orientada a coordinar esfuerzos entre los países participantes para enfrentar las estructuras del narcotráfico.
Pete Hegseth es un veterano de la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos y ha servido en misiones en Afganistán, Irak y en la prisión de Guantánamo, Cuba.