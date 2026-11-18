Tegucigalpa, Honduras. -El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegará a Honduras este jueves 19 de noviembre y se reunirá con el presidente de la República, Nasry Asfura, la cúpula de las Fuerzas Armadas y representantes de la Secretaría de Defensa Nacional. El encuentro entre el mandatario y el alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump se llevará a cabo en las instalaciones de la Base Aérea Enrique Soto Cano en Palmerola, Comayagua.

La visita contempla encuentros de alto nivel entre autoridades de Honduras y Estados Unidos, en una agenda que involucra directamente al Gobierno hondureño y a los principales mandos de las Fuerzas Armadas. EL HERALDO conoció que en la reunión que sostendrán el presidente Asfura y Hegseth, solo estará un grupo de unas 15 personas. Además, el funcionario estadounidense entregará un lote de armas para la institución castrense que servirán para realizar acciones para la defensa y seguridad de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse