¿Por qué 37 instituciones buscan auditorías del TSC a gestiones anteriores?

Tegucigalpa, Honduras.- Unas 37 instituciones del Estado solicitaron al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) auditorías a administraciones anteriores, por lo que el organismo contralor comenzó a calendarizar las revisiones de acuerdo con su capacidad operativa.

Entre las instituciones que solicitaron las auditorías figuran la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), el Congreso Nacional (CN), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Salud.

El presidente del TSC, Ricardo Montes, explicó que las solicitudes tienen como objetivo que el órgano contralor revise la gestión administrativa y el manejo de los recursos públicos durante períodos anteriores, como parte de los mecanismos de fiscalización establecidos en la legislación hondureña.

Además, apuntó que el volumen de solicitudes también obliga al organismo a distribuir las auditorías de manera programada, debido a que no cuenta con la capacidad para desarrollar todas las revisiones de forma simultánea.

"Nosotros hemos estado desarrollando y calendarizado las diferentes tipos de auditoría porque tendríamos que asignar todo el personal o contratar más recursos humanos, pero estamos calendarizando cada una de las auditorías que estamos realizando con apego a las disposiciones legales y garantías constitucionales", explicó.