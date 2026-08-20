Detienen a hombre acusado de matar a balazos a un perro en Morazán, Yoro

Morazán, Honduras.- Un hombre de 76 años fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado de disparar y matar al perro de un vecino luego de que el animal se peleara con su mascota en una aldea del municipio de Morazán, Yoro, al norte de Honduras.

El hecho ocurrió la mañana del martes 18 de agosto en la aldea Nueva Esperanza, donde, según el reporte policial, un hombre se dirigía hacia su trabajo acompañado de su mascota cuando, al pasar frente a la propiedad del ahora detenido, los dos perros comenzaron a pelear.

De acuerdo con las investigaciones, la confrontación habría provocado el enojo del hombre de 76 años, quien presuntamente tomó un arma de fuego y disparó contra el perro de su vecino.

El animal murió en el lugar producto de las heridas ocasionadas por el impacto de bala.

Tras recibir la denuncia por maltrato animal, investigadores de la Unidad Municipal de Investigación Criminal No. 18 (UMUIC-18) realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y localizar al sospechoso.

Durante la detención, los agentes le decomisaron una pistola con su respectivo cargador, el cual contenía 10 cartuchos sin percutir.

El detenido, originario de Villanueva, Cortés, y residente en El Negrito, Yoro, fue puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para que responda por los delitos de maltrato animal y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.

Las autoridades continuarán con el proceso correspondiente para determinar la responsabilidad del sospechoso por la muerte del canino.