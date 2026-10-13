Netflix apuesta por una Narnia de glam-rock y estrena su primer tráiler

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix difundió este martes el primer tráiler de “Narnia: el sobrino del mago”, la versión que Greta Gerwig hizo del clásico de C. S. Lewis, y confirmó que la película llegará a los cines el 12 de febrero de 2027 y a su plataforma el 2 de abril de ese año. El avance se publicó recientemente junto con una actualización del sitio oficial narniafilm.com, concebido para ver el tráiler, buscar funciones y reservar entradas. Un día antes, la compañía había mostrado el primer afiche, que dibuja la silueta de un león contra un fondo cósmico, con dos jinetes sobre un caballo alado y el lema “Un universo comienza”.

El estreno en salas de todo el mundo, con peso especial del formato IMAX, estará precedido por funciones previas exclusivas desde el 10 de febrero.



Netflix se encargará de la distribución en Norteamérica y Sony Pictures Entertainment, del resto de los mercados. Entre el cine y la plataforma habrá 49 días, una ventana que el sitio especializado What's on Netflix califica como la más larga en la historia de la compañía para una película en inglés de esta escala. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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“Trabajar con Netflix para dar vida a esta película ha sido extraordinario e IMAX sigue siendo un socio increíble. No puedo esperar a que la gente vea la película en cines el 12 de febrero y en Netflix el 2 de abril”, afirmó Gerwig en un texto difundido por la plataforma. La cineasta, nominada al Oscar, escribió y dirige el filme. El reparto reúne a los nuevos rostros David McKenna y Beatrice Campbell, que dan vida a Digory y Polly, los dos niños que sin querer cruzan a Narnia, junto a Emma Mackey como Jadis y Daniel Craig como Andrew, el tío mago de Digory. Completan la lista Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough y Susan Wokoma, además de Meryl Streep, cuya voz será la de Aslan. La elección de Streep se confirmó en septiembre, cuando la revista Empire presentó las primeras imágenes oficiales. Gerwig contó allí que la idea le llegó mientras dormía. “Lo soñé”, relató. “Me pareció apropiado, ya que Lewis escribió sobre soñar con leones cuando comenzó a escribir los libros de Narnia”. Explicó que buscaba a “alguien que pudiera comunicar profundidad y pathos, así como alegría y deleite”.