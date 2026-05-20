Netflix abre el expediente del polémico juicio de Michael Jackson en "El veredicto"

El documental presenta posiciones enfrentadas. Mientras algunos entrevistados sostienen que Jackson utilizó su fama para evadir consecuencias, otros defienden su inocencia y cuestionan el fondo de las acusaciones. En el tráiler ya circula una frase que resume esa tensión sin resolverla: "Creemos que era un criminal y que pudo salir impune gracias a su fama y su condición de celebridad", dice uno de los participantes. Otra voz, también en el avance, sintetiza la magnitud del caso con una frase que parece construida para la historia: "Es el hombre más famoso del mundo acusado del crimen más atroz del mundo".