Netflix abre el expediente del polémico juicio de Michael Jackson en "El veredicto"

20 años después de que un jurado en Santa Bárbara, California, leyera el veredicto que absolvió a Michael Jackson de los 14 cargos que pesaban en su contra, Netflix decidió que era el momento de abrir las puertas de aquel tribunal cerrado al mundo.
El 3 de junio de 2026 llegará a la plataforma "Michael Jackson: El veredicto", una docuserie de tres episodios, de aproximadamente 50 minutos cada uno, que se adentra en el proceso judicial de 2005 por acusaciones de abuso sexual infantil.
No es un repaso superficial al escándalo, es, según sus propios realizadores, una autopsia al caso más mediático de la historia del pop.
La investigación tuvo su origen en 2003, cuando la emisión del documental Living with Michael Jackson encendió la alarma pública sobre la relación del cantante con menores de edad.
Lo que siguió fue un proceso que paralizó redacciones, saturó pantallas y dividió al mundo entre quienes defendían al artista con fervor casi religioso y quienes exigían responsabilidades con igual intensidad. El juicio de 2005 lo acusó de abuso sexual contra un menor en su rancho Neverland, en California.
La producción corre a cargo de Candle True Stories. La dirección de los tres episodios la asumió Nick Green, y la producción ejecutiva quedó en manos de Fiona Stourton, David Herman —quien también figura como showrunner— y James Goldston, exdirector de ABC News.
Lo que distingue a esta docuserie de los múltiples acercamientos previos al caso es su acceso. La serie fue construida con testimonios de figuras clave que estuvieron dentro del tribunal. Durante el juicio real, las cámaras nunca cruzaron las puertas de aquella sala.
Todo lo que el público supo en su momento llegó filtrado por corresponsales, comentaristas y titulares de prensa. Los realizadores explicaron a Tudum que abordaron la historia como un relato histórico, presentando los hechos tal como se desarrollaron dentro del proceso.
"Han pasado 20 años desde el juicio en que Michael Jackson fue declarado inocente. Sin embargo, hasta hoy, la controversia sigue vigente. No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, y la percepción pública de los hechos en aquel momento fue filtrada por comentaristas y presentada de forma fragmentada. Era el momento de hacer un análisis forense del juicio en su conjunto", señalaron los cineastas.
El documental presenta posiciones enfrentadas. Mientras algunos entrevistados sostienen que Jackson utilizó su fama para evadir consecuencias, otros defienden su inocencia y cuestionan el fondo de las acusaciones. En el tráiler ya circula una frase que resume esa tensión sin resolverla: "Creemos que era un criminal y que pudo salir impune gracias a su fama y su condición de celebridad", dice uno de los participantes. Otra voz, también en el avance, sintetiza la magnitud del caso con una frase que parece construida para la historia: "Es el hombre más famoso del mundo acusado del crimen más atroz del mundo".
El 13 de junio de 2005, Jackson fue declarado no culpable de los 14 cargos en su contra. Aunque la absolución fue total en el plano legal, el juicio dejó una huella profunda en su imagen pública, sus finanzas y su salud emocional. Murió cuatro años después, el 25 de junio de 2009, sin haber recuperado del todo la estatura que alguna vez tuvo.
"Cualquier persona interesada en la historia de Michael Jackson debería sentir que este documental le ofrece una ventana a lo que fue, en gran medida, un evento hermético, y la oportunidad de sentirse más cerca de lo que ocurrió", agregaron los realizadores.