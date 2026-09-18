¿Escamas y plumas? El nuevo Aslan desata el debate sobre el reboot de "Narnia"

La revelación llegó de la mano de la revista Empire, que en su nueva edición presenta un adelanto exclusivo del nuevo diseño del animal, cuyo rostro luce ahora ojos de distinto color, uno azulado y otro anaranjado, además de unas franjas, roja y violeta, que atraviesan su melena.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix y la directora Greta Gerwig mostraron las primeras imágenes de Aslan, el león que protagoniza la nueva adaptación de "Narnia" , y confirmaron que Meryl Streep será la encargada de darle voz al personaje.

El arte conceptual, obra del ilustrador Jaime Jones, retrata al león en el momento en que da origen al mundo de "Narnia" con su canto, escena central de la novela The Magician's Nephew, publicada por C. S. Lewis en 1955.

Según explicó la propia Empire, el aspecto del personaje toma como referencia visual al músico David Bowie, una influencia que Gerwig ha reconocido abiertamente en etrevistas previas sobre el proyecto.

La elección de Streep para encarnar a Aslan se conocía desde abril de 2025, cuando el portal Deadline informó que la actriz estaba en conversaciones para el papel.

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La noticia despertó reacciones encontradas entre los seguidores de la saga, ya que en los libros de Lewis el personaje es masculino y en la trilogía cinematográfica estrenada entre 2005 y 2010 fue interpretado por Liam Neeson. Gerwig defendió su decisión en la entrevista con Empire.

"Quería a alguien profundo pero no pretencioso, con presencia pero sin una seriedad sombría. Alguien capaz de transmitir profundidad y dolor, así como alegría y deleite. Quería a alguien mayor de 70 años, para que hubiera sabiduría de la experiencia, pero que también tuviera la capacidad de asombro fresco, como un niño. Y además, ser una de las mejores actrices que jamás lo haya hecho. Esa lista no es larga", declaró la directora.

Streep y Gerwig ya habían trabajado juntas en Little Women, filme de 2019 que consolidó a la directora como una de las voces más celebradas de su generación en Hollywood.