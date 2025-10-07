  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Cartelera de 2026: Secuelas, héroes y clásicos que vuelven

Aunque 2025 aún no concluye, Avengers: Doomsday, "Los juegos del hambre" y Spider-Man ya se perfilan como los estrenos más esperados del próximo año

  • 07 de octubre de 2025 a las 09:52
Cartelera de 2026: Secuelas, héroes y clásicos que vuelven
1 de 11

En 2026, la gran pantalla vivirá un ciclo intenso con superproducciones de estudio, franquicias consolidadas y adaptaciones de culto que competirán por redefinir la experiencia cinematográfica del año.

 Fotos: Cortesía redes sociales
Cartelera de 2026: Secuelas, héroes y clásicos que vuelven
2 de 11

Entre los títulos más destacados figuran Avengers: Doomsday (18 de diciembre), que medirá fuerzas en taquilla con “Duna: parte tres”, programada para la misma fecha.

 Foto: Cortesía
Cartelera de 2026: Secuelas, héroes y clásicos que vuelven
3 de 11

Christopher Nolan llevará a la pantalla The Odyssey (17 de julio).

 Foto: Cortesía
Cartelera de 2026: Secuelas, héroes y clásicos que vuelven
4 de 11

Mientras que los fanáticos de los cómics tendrán una cita con Spider-Man: Brand New Day (31 de julio) y el debut de Supergirl: Woman of Tomorrow (26 de junio).

 Foto: Cortesía
Cartelera de 2026: Secuelas, héroes y clásicos que vuelven
5 de 11

La nostalgia también tendrá su espacio con “El diablo viste de Prada 2” (1 de mayo), Scream 7 (27 de febrero), Masters of the Universe (12 de junio), Jumanji 4 (11 de diciembre) y el live action de Moana (10 de julio).

 Foto: Cortesía
Cartelera de 2026: Secuelas, héroes y clásicos que vuelven
6 de 11

El calendario amplía universos consolidados como The Mandalorian and Grogu (22 de mayo), “Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha” (20 de noviembre) y la nueva versión de “Narnia” (26 de noviembre), bajo la dirección de Greta Gerwig.

 Foto: Cortesía
Cartelera de 2026: Secuelas, héroes y clásicos que vuelven
7 de 11

“28 años después: el templo de los huesos” (16 de enero) y Mortal Kombat 2 (15 de mayo) se integran a la cartelera del próximo año.

 Foto: Cortesía
Cartelera de 2026: Secuelas, héroes y clásicos que vuelven
8 de 11

En The Super Mario Galaxy Movie, el popular fontanero emprende una misión galáctica para rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser recolectando las estrellas de poder. Estreno: 3 de abril.

 Foto: Cortesía
Cartelera de 2026: Secuelas, héroes y clásicos que vuelven
9 de 11

“Mega Minions”: Un grupo de Minions recibe mejoras mecánicas de Silas Ramsbottom, exdirector de la Liga Antivillanos, para formar un equipo de héroes. Estreno: 1 de julio.

 Foto: Cortesía
Cartelera de 2026: Secuelas, héroes y clásicos que vuelven
10 de 11

En Toy Story 5, la nueva entrega de Pixar, los protagonistas enfrentan la irrupción de la tecnología en el mundo infantil. Estreno: 19 de junio.

 Foto: Cortesía
Cartelera de 2026: Secuelas, héroes y clásicos que vuelven
11 de 11

Estrenos pospuestos: Algunas de las producciones más esperadas no llegarán en 2026 como se había proyectado. The Batman: Part II se pospuso al 1 de octubre de 2027 y Shrek 5, tras dos cambios de fecha, finalmente se estrenará el 20 de julio del mismo año.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos