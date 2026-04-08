Meryl Streep y Anna Wintour recrean la icónica escena del ascensor de "El diablo viste a la moda"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Meryl Streep y la directora editorial global de Vogue, Anna Wintour, protagonizan la portada de la revista de moda para el mes de mayo como parte de la promoción de la segunda entrega de 'The Devil Wears Prada', en la que la actriz da vida a Miranda Priestly, una poderosa editora de una revista de moda inspirada en la británica. Streep y Wintour posan en la nueva portada de la 'biblia de la moda' que lleva por título 'Seeing Double: When Miranda met Anna' (Viendo doble: cuando Miranda conoció a Anna).

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La laureada intérprete y la también directora global de contenido de la editorial de revistas Condé Nast, que hace unos meses pasó el testigo a Chloe Malle como editora de la edición estadounidense de Vogue, fueron entrevistadas por Greta Gerwig, actriz y directora de cine que trabajó con Streep en 'Little Women' (2019). "Es un gran honor que Meryl interprete mi papel, por muy diferente que sea Miranda de mí misma. ¿A quién no le parecería eso el regalo más extraordinario?", declaró Wintour en la entrevista. Ambas conversaron sobre la nueva película, sobre poder, mujeres referentes y sobre la edad; ambas tienen 76 años.

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