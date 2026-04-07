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Miranda Priestly y Anna Wintour juntas en Vogue: el guiño más icónico entre el cine y la moda

La icónica Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, aparece en una portada especial de Vogue junto a nada menos que Anna Wintour, la legendaria editora que inspiró al personaje

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 11:12
Miranda Priestly y Anna Wintour juntas en Vogue: el guiño más icónico entre el cine y la moda

Aunque Miranda Priestly es un personaje ficticio, siempre ha sido visto como una versión dramatizada de Wintour. Verlas juntas en Vogue es casi como unir ficción y realidad en una misma imagen.

 Foto: Instagram.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La ficción y la realidad se fusionan en una portada histórica: Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, aparece junto a Anna Wintour en Vogue como parte de la esperada promoción de la secuela de "El diablo viste a la moda", que llega a los cines el próximo 30 de abril.

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Pocas imágenes logran capturar la esencia de la cultura pop y la industria de la moda en una sola escena, pero esta portada de Vogue lo consigue con una elegancia impecable.

Ver a Miranda Priestly —el personaje que definió una era— compartiendo espacio con Anna Wintour, la mujer que inspiró su creación, no solo es un guiño brillante: es un momento verdaderamente icónico.

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Durante años, la conexión entre ambas figuras fue un secreto a voces. La poderosa editora de Runway en la ficción siempre fue asociada con la influyente directora de Vogue, convirtiéndose en uno de los paralelismos más fascinantes del cine moderno.

Hoy, esa relación simbólica se materializa de forma oficial y pública, justo cuando la historia vuelve a cobrar vida en la gran pantalla.

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La portada no es casual. Forma parte de la estrategia promocional de "El diablo viste a la moda 2", una de las secuelas más esperadas del cine contemporáneo.

Apostar por Vogue como plataforma no solo refuerza la esencia fashionista de la saga, sino que también eleva la conversación al terreno de lo histórico: moda, cine y poder femenino convergen en una misma imagen.

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El impacto de "El diablo viste a la moda" trasciende generaciones. Estrenada en 2006, la película no solo marcó un hito en la representación de la industria editorial, sino que también consolidó a Miranda Priestly como uno de los personajes más memorables del cine.

Frases, actitudes y escenas siguen vigentes en la cultura digital, demostrando que su legado está lejos de desvanecerse.

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Por eso, reunir a Miranda Priestly y Anna Wintour en una misma portada no es solo una estrategia de marketing: es un símbolo.

Es reconocer el origen, celebrar la influencia y, sobre todo, recordarle al público por qué esta historia sigue siendo relevante casi dos décadas después.

Con el estreno fijado para el 30 de abril, todo apunta a que la secuela buscará replicar —y quizá superar— el impacto de su antecesora. Y si algo queda claro con esta portada, es que el regreso de Miranda Priestly no pasará desapercibido.

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Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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