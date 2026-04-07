Confesó cómo la asesinó: Alexis Hernández fue enviado a prisión por crimen de Nelcia Chávez

Luego del macabro crimen contra su compañera de hogar, identificada como Nelcia Pamela Chávez Pérez, quien trabajaba en el Hospital Escuela, un juez dictó detención judicial en contra de Alexis Humberto Hernández.
El hombre está siendo acusado del delito de feminicidio agravado, tras un requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV).
El Ministerio Público informó que en la audiencia de declaración de imputado se logró la detención judicial del sospechoso y que la audiencia inicial fue programada para el 10 de abril.
El crimen se perpetró el pasado viernes 3 de abril de 2026 en la colonia Modesto Rodas Alvarado de Tegucigalpa, en el departamento de Francisco Morazán. ¿Cómo ocurrió? A continuación, los detalles.
El hombre, tras haber dejado sin vida en la cama a quien fue su compañera de vida durante aproximadamente dos años, elaboró un croquis en el que detallaba el lugar exacto del apartamento donde cometió el crimen.
Con un filoso cuchillo, Hernández apuñaló en repetidas ocasiones y en diferentes partes del cuerpo a Nelcia Pamela Chávez Pérez
La pareja vivía en un apartamento de la colonia Modesto Rodas Alvarado desde hacía dos años, según información recabada por agentes policiales a partir de testigos.
Ambos estaban consumiendo bebidas alcohólicas cuando iniciaron una fuerte discusión que posteriormente terminó en tragedia.
Vecinos del sector escucharon gritos de la víctima; testigos aseguran que sufría constantes actos de violencia doméstica.
Nelcia Pamela Chávez Pérez ya había denunciado en dos ocasiones los actos violentos de su pareja ante las autoridades. El proceso judicial contra el sospechoso avanza y se espera determinar cuántos años de condena podría enfrentar u otras medidas que dictamine la ley.