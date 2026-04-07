Una era hermana de un cabecilla de la Pandilla 18: Kimberly y Yohana, acribilladas en Choloma

De varios impactos de bala fueron asesinadas dos jóvenes la noche del pasado lunes 6 de abril en la colonia Los Almendros, en Choloma, Cortés.
Según versiones preliminares, las jovencitas serían primas. Fueron identificadas como Kimberly Nohemy Licona, de 25 años, e Iris Yohana Lanza Martínez, menor de edad.
En el ataque, un hombre resultó herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial en San Pedro Sula, donde recibe atención médica.
¿Qué se sabe de ellas? En la escena del crimen, agentes de inspecciones oculares recolectaron más de 40 casquillos de bala esparcidos en el pavimento, pertenecientes tanto a fusiles de alto poder como a armas de corto alcance.
Los cadáveres de las jovencitas quedaron tendidos en el pavimento. Uno fue hallado cerca de un vehículo, mientras que el otro yacía a un costado de la vía.
Otro dato relevante es que una de las jóvenes era hermana de un peligroso cabecilla de la pandilla 18 en Choloma.
Tras el crimen, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) informó que Kimberly Licona, quien fugura en la foto, era hermana de un peligroso cabecilla de la pandilla 18 en Choloma, identificado como Johny Aguilar, alias “El Búnker”.
Se conoció que alias “El Búnker”, hermano de una de las víctimas, fue capturado en 2025.
Las autoridades de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos y acordonaron la escena.
También se hicieron presentes miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.