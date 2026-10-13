Selma Blair rechaza cargos de agresión tras el incidente que protagonizó en un avión

Nueva York, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Selma Blair se declaró no culpable de dos cargos de agresión en segundo grado por presuntamente patear a una agente de policía y a una enfermera tras un incidente en un vuelo de Delta entre Los Ángeles y Nueva York, recogen medios locales. La actriz de Legally Blonde ("Legalmente rubia") compareció el lunes por la noche ante un tribunal penal del condado neoyorquino de Queens, donde su abogado, Shawn Barnes, sostuvo que las agresiones no fueron intencionadas, según Los Angeles Times.

La Fiscalía de Queens acusa a Blair, de 54 años, de patear a una agente de la Policía de la Autoridad Portuaria cuando la trasladaban en una camilla desde el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) hasta el Jamaica Hospital Medical Center.

Según la declaración jurada de la agente policial citada por el diario, Blair sacó una pierna de las correas de sujeción de la camilla y pateó a la agente en la cara, el cuello y el pecho. La segunda acusación contra Blair, que quedó en libertad bajo fianza, es por otra presunta patada en el pecho a una enfermera que ayudaba a trasladarla dentro del hospital en la madrugada del lunes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse