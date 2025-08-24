Hijo de Norman Reedus, actor de The Walking Dead, enfrenta acusaciones de acoso y agresión

Nueva York, Estados Unidos.- Mingus Reedus, hijo del actor Norman Reedus y la modelo Helena Christensen, compareció ante el tribunal de Manhattan tras ser arrestado el sábado por presunta agresión a una mujer de 33 años. Según registros judiciales, se le imputan cargos de lesiones físicas imprudentes, acoso agravado y acoso en segundo grado, además de los cargos iniciales de agresión en tercer grado y obstrucción de la respiración. El acusado se declaró no culpable de todos los cargos.

El abogado de Mingus, Priya Chaudhry, señaló que la Fiscalía presentó únicamente delitos menores y destacó que el juez permitió su liberación bajo su propia responsabilidad, sin fianza ni supervisión. De acuerdo con los informes, la víctima fue trasladada a un hospital cercano en condición estable. La defensa indicó que Mingus había contactado a las autoridades tras un intento de suicidio de la mujer, que habría consumido pastillas para dormir. La relación entre ambos terminó poco antes del incidente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Mingus Reedus había sido arrestado previamente en 2021 durante el festival San Gennaro en Nueva York, y en marzo de 2022 se declaró culpable de conducta desordenada.

Instagram