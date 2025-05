Michael Pitt, actor de "Juegos sádicos", puesto en libertad tras supuesta agresión a su exnovia

Nueva York, Estados Unidos.- El actor estadounidense Michael Pitt , conocido por Dawson's Creek, Boardwalk Empire o Murder by Numbers, fue arrestado el viernes y luego puesto en libertad bajo fianza por supuestas agresiones sexuales y ataques a su exnovia, informó este miércoles la prensa especializada de EUA.

Su abogado, Cary London, dijo a la prensa que el actor es "un profesional consumado que jamás se plantearía cometer estos delitos" y que esperan "demostrar su inocencia con pruebas, no a través de los medios de comunicación".

El intérprete de otros títulos como Funny Games, The Dreamers, 'Seven Psychopaths' o 'Hannibal' se ha declarado inocente de los cargos y pagó una fianza de 15.000 dólares para ser puesto en libertad.

Recientemente, apareció en el thriller de Netflix Reptile y en el drama sobre boxeo Day of the Fight, y próximamente se le podrá ver en otra película dramática, You Can’t Win.