¿Quién es Selma Blair, la actriz detenida por morder a una azafata en pleno vuelo?

Selma Blair, actriz estadounidense conocida por su papel en "Cruel Intentions" y por su trabajo en "Legalmente rubia" y "Hellboy", fue detenida el domingo 11 de octubre en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.
Las autoridades la acusan de haber agredido a miembros de la tripulación de un vuelo de Delta procedente de Los Ángeles.
Según el relato de la Policía de la Autoridad Portuaria, el aparato, correspondiente al vuelo 938, se encontraba ya estacionado en la puerta de embarque cuando los agentes respondieron a un aviso por un pasajero con conducta físicamente agresiva.
La intérprete fue identificada, puesta bajo custodia y trasladada a un hospital para su evaluación. Dos auxiliares de vuelo declararon haber sufrido lesiones, y una de ellas fue llevada a un centro médico.
De acuerdo con el audio de las comunicaciones con emergencias difundido por TMZ, el piloto solicitó asistencia médica y presencia policial a la llegada del avión. Mencionó que había una persona con la nariz sangrando y marcas de mordeduras, y precisó que no eran necesarias ambulancias, sino personal sanitario para dos miembros de la tripulación.
La actriz habría intentado abrir la puerta del avión durante el trayecto. El aparato aterrizó antes de lo previsto, sin repercusión operativa, según informó Delta. La aerolínea afirmó que mantiene "tolerancia cero" ante comportamientos indisciplinados o ilegales.
Blair fue acusada, además, por la presunta agresión a un agente de la Autoridad Portuaria, a quien habría golpeado durante el traslado al hospital, y por el ataque a una enfermera tras su ingreso. Según fuentes citadas por Page Six, enfrenta cargos federales por lo ocurrido en el avión y cargos estatales por los otros dos hechos. El FBI investiga el caso.
Un representante de la intérprete aseguró que sufrió una "emergencia médica" que derivó en la conducta denunciada y que su estado es estable.
No es la primera vez que la actriz protagoniza un episodio en un vuelo. En junio de 2016, durante un trayecto de Cancún a Los Ángeles, en el que viajaba con su hijo Arthur, entonces de cuatro años, fue retirada del avión en camilla. Según testigos, había consumido vino en primera clase y realizó declaraciones alteradas sobre un hombre que la agredía.
Blair se responsabilizó de lo sucedido en una declaración a Vanity Fair, en la que reconoció haber mezclado alcohol con medicación y pidió disculpas a pasajeros y tripulación. Meses después describió la experiencia en el programa The Talk como un "apagón psicótico total". En 2024 volvió a referirse al episodio en una entrevista con Us Weekly.