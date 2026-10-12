¿Quién es Selma Blair, la actriz detenida por morder a una azafata en pleno vuelo?

No es la primera vez que la actriz protagoniza un episodio en un vuelo. En junio de 2016, durante un trayecto de Cancún a Los Ángeles, en el que viajaba con su hijo Arthur, entonces de cuatro años, fue retirada del avión en camilla. Según testigos, había consumido vino en primera clase y realizó declaraciones alteradas sobre un hombre que la agredía.