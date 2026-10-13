Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine

El partido entre el Galatasara y el FC Barcelona por la segunda fecha de Champions League dejó mucha polémica de ambos lados
Como era de esperarse, el Ali Sami Yen Spor Kompleksi – RAMS Park estaba repleto, la afición del Galatasaray se hizo sentir.
"La humanidad ha perdido su conciencia en Gaza", decía una de las pancartas que colocaron atrás de una de las porterías.
Por su parte en la otra estaba el "Palestina libre". Esto podría tener consecuencias contra el club turco.
En la previa del partido, Mario Lemina dijo: "¿Quién es Yamal? No lo conozco. Solo conozco a Sané", por lo que cuando se enfrentaron hubo riña
La primer polémica del partido se dio entre Barış Alper Yılmaz y Anthony Gordon, quien para muchos fue falta penal. Todo se encendió más cuando después de esta jugada el Galatasaray se puso a ganar.
Galatasaray se puso a ganar 2-0 en el partido, pero el árbitro lo anuló.
Así el VAR demostró que el jugador estaba en fuera de juego y por lo que anulaba el gol de Victor Osimhen.
Luego se vino el gol del empate del Barcelona donde muchos pedía fuera de lugar de Joao Cancelo, pero está claro que no hubo.
Lamine Yamal se lució en este juego, no anotó, pero dio dos asistencias y así fue la que dio en el gol de Anthony Gordon.
Al final por mucho esfuerzo que se hizo, el Galatasaray no pudo con el podería y se terminó llevando una goleada del Barcelona.
El Barcelona volvió a golear, esta vez su víctima fue el Galatasaray al marcarle 1-4 en la segunda fecha de Champions League.
Lo curioso al final del partido fue como Mario Lemina se fue a disculpar con Lamine Yamal y lo abrazó