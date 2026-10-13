  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine

El partido entre el Galatasara y el FC Barcelona por la segunda fecha de Champions League dejó mucha polémica de ambos lados

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 14:23
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
1 de 13

El partido entre el Galatasara y el FC Barcelona por la segunda fecha de Champions League dejó mucha polémica de ambos lados
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
2 de 13

Como era de esperarse, el Ali Sami Yen Spor Kompleksi – RAMS Park estaba repleto, la afición del Galatasaray se hizo sentir.

 STRINGER / EFE
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
3 de 13

"La humanidad ha perdido su conciencia en Gaza", decía una de las pancartas que colocaron atrás de una de las porterías.
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
4 de 13

Por su parte en la otra estaba el "Palestina libre". Esto podría tener consecuencias contra el club turco.
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
5 de 13

En la previa del partido, Mario Lemina dijo: "¿Quién es Yamal? No lo conozco. Solo conozco a Sané", por lo que cuando se enfrentaron hubo riña
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
6 de 13

La primer polémica del partido se dio entre Barış Alper Yılmaz y Anthony Gordon, quien para muchos fue falta penal. Todo se encendió más cuando después de esta jugada el Galatasaray se puso a ganar.
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
7 de 13

Galatasaray se puso a ganar 2-0 en el partido, pero el árbitro lo anuló.
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
8 de 13

Así el VAR demostró que el jugador estaba en fuera de juego y por lo que anulaba el gol de Victor Osimhen.
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
9 de 13

Luego se vino el gol del empate del Barcelona donde muchos pedía fuera de lugar de Joao Cancelo, pero está claro que no hubo.
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
10 de 13

Lamine Yamal se lució en este juego, no anotó, pero dio dos asistencias y así fue la que dio en el gol de Anthony Gordon.
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
11 de 13

Al final por mucho esfuerzo que se hizo, el Galatasaray no pudo con el podería y se terminó llevando una goleada del Barcelona.

 STRINGER / EFE
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
12 de 13

El Barcelona volvió a golear, esta vez su víctima fue el Galatasaray al marcarle 1-4 en la segunda fecha de Champions League.

 STRINGER / EFE
Polémica por gol anulado a Galatasaray, pancartas en el estadio y se disculpa con Lamine
13 de 13

Lo curioso al final del partido fue como Mario Lemina se fue a disculpar con Lamine Yamal y lo abrazó
Cargar más fotos