Un mensaje en su lápida: así luce la tumba de Ninoska, esposa del apóstol Germán Ponce

Un mensaje dedicado a su esposo y una fotografía que conserva su recuerdo destacan en la lápida de Ninoska de Ponce, la pastora guatemalteca que falleció en 2019 tras una prolongada lucha contra el cáncer de mama.
Sus restos descansan en el cementerio Jardines del Recuerdo, en San Pedro Sula, ciudad donde desarrolló gran parte de su labor espiritual junto a su esposo, el pastor Germán Ponce, al frente de la Iglesia de Cristo Ebenezer.
Ninoska Rodríguez Sánchez Ponce nació el 13 de septiembre de 1969 en Guatemala. En 1994 se trasladó a Honduras junto a su esposo para impulsar el ministerio en San Pedro Sula.
Además de su función como pastora, Ninoska era reconocida por su voz y por las canciones que interpretó en la iglesia, así como en el ministerio de danza.
Su enfermedad se hizo pública en 2013, cuando se conoció que enfrentaba cáncer de mama. Desde entonces, familiares, integrantes de Ebenezer y miembros de otras congregaciones se unieron en jornadas de oración.
La pastora continuó enfrentando la enfermedad hasta que falleció el sábado 23 de marzo de 2019, en una sala del Hospital del Valle, en San Pedro Sula, a los 49 años.
Luego de 7 años de su muerte, uno de los detalles que más llama la atención de su tumba es el siguiente mensaje: Niños, nos vemos en la resurrección. Búscame, por favor, no te vayas sin mí”.
Alrededor de la tumba, hermosas rosas adornan el lugar donde descansan sus restos. En la lápida también está plasmada una fotografía de Ninoska de Ponce, que mantiene presente el recuerdo de la pastora guatemalteca.
Tras la muerte de su esposa, Germán Ponce reconstruyó su vida sentimental y contrajo matrimonio con Elena López en 2021.
La muerte de Ninoska dejó de luto a su familia y sus hijos: Hannah, Ninoska y Germán Alonso, quien actualmente comparte responsabilidades pastorales con su padre.