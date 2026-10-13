La lucha de RJ Mitte tras Breaking Bad: perdió una fortuna y estuvo 10 años endeudado

RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad, relató en noviembre de 2025 que su gerente de negocios se quedó con el dinero que él le entregaba para pagar impuestos y que liquidar la deuda resultante con el fisco estadounidense le llevó unos 10 años. Mitte murió ayer a los 34 años.
El actor falleció en Brownsville, Texas. Sus representantes anunciaron la noticia en un comunicado.
"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte", señalaron. Más tarde confirmaron que murió por suicidio, según informó People. Las autoridades indicaron que se practicará una autopsia.
El testimonio financiero lo ofreció en el pódcast The Iced Coffee Hour, conducido por Graham Stephan y Jack Selby.
Mitte explicó que, siendo adolescente, rodeado de historias de jóvenes actores que terminan sin dinero, buscó a un profesional que cuidara sus ganancias. "Quería proteger mis fondos. Tenía 17, 18 años", dijo.
Según su versión, el plan se torció desde el primer cheque. "Yo hago un cheque para pagar mis impuestos. Y en lugar de usarlo para pagar mis impuestos, ella me enviaba una declaración falsa y se quedaba con ese dinero", relató.
Mitte descartó que se tratara de un descuido. "Ella no lo perdió. Simplemente estaba desviando fondos", afirmó.
El cobro llegó unos años después, con intereses compuestos de alrededor de 17% anual sobre cada ejercicio, según su cálculo.
Su conclusión fue contundente. "He pagado más en impuestos de lo que recibí por Breaking Bad. Sí tuve una mala gerente de negocios", dijo. Y sobre el tiempo que le tomó cancelar la deuda, añadió: "Solo me tomó 10 años pagarlo".
Mitte reconoció que ante el fisco la responsabilidad era suya. "Al IRS en realidad no le importas. Solo le importa que te asegures de pagar", comentó. Cuando llegó el aviso, dijo, acudió a su contador, a otro abogado y a un contador forense para reconstruir lo ocurrido.