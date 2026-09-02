Policía Municipal del DC decomisa más de 100 carros abandonados y en estado de chatarra

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 100 vehículos, entre automóviles abandonados y unidades en condición de chatarra, han sido decomisados por la Policía Municipal en distintos sectores de Tegucigalpa durante los primeros 15 días del programa “Cero Chatarra”.

Los operativos, ejecutados por la Alcaldía Municipal, buscan recuperar espacios públicos ocupados durante meses por vehículos que permanecen estacionados en calles, avenidas y aceras, dificultando el paso de peatones y automotores.

“Estamos realizando operativos contra vehículos chatarra en la ciudad capital. Hemos estado trabajando en una planificación y se les ha notificado a los propietarios para que retiren los vehículos en un término de 72 horas”, explicó César Castellanos, director de la Policía Municipal.

El funcionario detalló que uno de los puntos intervenidos fue el sector del Hospital Escuela y las inmediaciones de la morgue del Ministerio Público, donde se retiraron vehículos que obstaculizaban el tránsito y el paso peatonal.

“Ya limpiamos todo el montón de motos que había en el sector del Hospital Escuela, porque da pesar ver cómo las personas que vienen a consulta no pueden caminar ni transitar por las aceras”, señaló Castellanos.

Los trabajos también se extendieron a las cercanías de Medicina Forense, un punto considerado prioritario debido al movimiento constante de ambulancias y de personas que llegan a realizar trámites.