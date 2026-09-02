Policía Municipal del DC decomisa más de 100 carros abandonados y en estado de chatarra

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 100 vehículos, entre automóviles abandonados y unidades en condición de chatarra, han sido decomisados por la Policía Municipal en distintos sectores de Tegucigalpa durante los primeros 15 días del programa “Cero Chatarra”.
Los operativos, ejecutados por la Alcaldía Municipal, buscan recuperar espacios públicos ocupados durante meses por vehículos que permanecen estacionados en calles, avenidas y aceras, dificultando el paso de peatones y automotores.
“Estamos realizando operativos contra vehículos chatarra en la ciudad capital. Hemos estado trabajando en una planificación y se les ha notificado a los propietarios para que retiren los vehículos en un término de 72 horas”, explicó César Castellanos, director de la Policía Municipal.
El funcionario detalló que uno de los puntos intervenidos fue el sector del Hospital Escuela y las inmediaciones de la morgue del Ministerio Público, donde se retiraron vehículos que obstaculizaban el tránsito y el paso peatonal.
“Ya limpiamos todo el montón de motos que había en el sector del Hospital Escuela, porque da pesar ver cómo las personas que vienen a consulta no pueden caminar ni transitar por las aceras”, señaló Castellanos.
Los trabajos también se extendieron a las cercanías de Medicina Forense, un punto considerado prioritario debido al movimiento constante de ambulancias y de personas que llegan a realizar trámites.
Castellanos explicó que los propietarios reciben una notificación y disponen de 72 horas para retirar los automóviles. Si hacen caso omiso, las unidades son trasladadas mediante grúas a instalaciones municipales.
El programa “Cero Chatarra” fue inaugurado hace aproximadamente 15 días por el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, y desde entonces se han ejecutado intervenciones en diferentes puntos de la ciudad.
“Ya limpiamos lo que es la salida al norte y la salida a Olancho. Estamos pendientes de la salida al oriente y la salida al sur. También, estamos trabajando en barrios y colonias”, indicó Castellanos.
Entre los sectores donde se han desarrollado operativos figuran la colonia Centroamérica Oeste, residencial Altos del Trapiche, Los Girasoles y la colonia Kennedy, mientras que la Alcaldía prevé continuar las acciones en otros barrios y colonias.
“En la salida a Olancho se han decomisado aproximadamente 57 vehículos chatarra, los cuales permanecen en un predio municipal ubicado en ese sector”, detalló el funcionario, quien agregó que en los demás sectores también se decomisaron aproximadamente 57 vehículos.
La intervención no se limita a automóviles considerados chatarra. También se retiran vehículos que permanecen abandonados durante largos períodos, aunque se encuentren en condiciones que permitan su funcionamiento.
Por otra parte, informó que los propietarios pueden recuperar sus vehículos al acreditar la propiedad y cumplir con los pagos correspondientes. Castellanos indicó que las sanciones pueden rondar los 4,000 lempiras por unidad, además de una tarifa diaria de 100 lempiras por el resguardo.
La Policía Municipal informó que mantiene vigilancia en los puntos que ya fueron intervenidos para evitar que los espacios recuperados vuelvan a ser ocupados por vehículos abandonados o chatarra. En la salida a Olancho y la salida al norte se asignó presencia permanente, mientras otros sectores son monitoreados.