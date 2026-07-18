Más de 110 motocicletas fueron decomisadas en operativos en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Operativos de la Policía Municipal dejan el decomiso de aproximadamente 110 motocicletas mal estacionadas en Tegucigalpa y Comayagüela, como parte de las acciones impulsadas por las autoridades municipales para recuperar espacios públicos y mejorar la movilidad.

Las intervenciones comenzaron el mes pasado y se desarrollan en distintos sectores de la capital, donde los agentes municipales detectan una constante ocupación de aceras, bahías de carga y descarga y otros espacios prohibidos para estacionar.

El vocero de la Policía Municipal, Josué Esperanza, informó que los operativos permitieron retirar más de un centenar de motocicletas cuyos propietarios incumplieron las normas de tránsito establecidas por la comuna.

"Se llevan aproximadamente 110 motocicletas en lo que van los operativos y hay puntos a los que hemos tenido que regresar varias veces debido a la insistencia de las personas de dejar mal estacionados los vehículos", explicó Esperanza.

El funcionario señaló que los principales puntos con reincidencia se ubican en el centro de Tegucigalpa y en los alrededores del centro comercial Mall Premier, en la salida a Olancho, donde las motocicletas continúan siendo estacionadas sobre aceras y zonas restringidas.

Añadió que el objetivo principal no es únicamente aplicar sanciones, sino lograr que los conductores respeten las señales de tránsito y utilicen correctamente los espacios habilitados para estacionar.

"Queremos que las personas respeten principalmente las señales de tránsito, las bahías destinadas para carga y descarga en la ciudad y, sobre todo, las aceras que son de uso exclusivo para los peatones", enfatizó.