José Molina saca pecho tras vencer a Jamaica y lanza advertencia con Honduras en Nations League

El estratega español resaltó especialmente el manejo de la pelota durante buena parte del encuentro y el esfuerzo colectivo realizado por sus futbolistas para sostener la ventaja en la segunda mitad, sobre todo después de quedarse con un hombre menos.

Kingston, Jamaica.- José Francisco Molina , entrenador de la Selección de Hondura s, valoró el desempeño de sus dirigidos después de la victoria 1-0 sobre Jamaica, conseguida el lunes 28 de septiembre en el Estadio Nacional de Kingston, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.

"En línea generales lógicamente hoy se vio sobre todo algo de lo que hemos estado hablando en los últimos días, en cuanto a la posesión del balón. Creo que hicimos una gran primera parte, el equipo estuvo en todos los niveles en un buen nivel y en la segunda parte empezamos bien pero es verdad que la expulsión nos marcó esa segunda parte y es verdad que al final nos tocó defender más que atacar. Me quedo con el trabajo, compromiso y generosidad de todos los futbolistas que defendieron todos juntos el arco, con un gran esfuerzo e incluso tuvimos chance de marcar", manifestó.

Molina consideró que el triunfo tiene un valor especial por las condiciones del rival y el escenario en el que Honduras consiguió los tres puntos. El técnico también reconoció que todavía existe un amplio margen de crecimiento para el equipo.

"Es una primera victoria importante en un sitio muy difícil, para la selección de Honduras, por lo cual satisfecho por eso ya que es mucho lo que nos queda. El mensaje es claro, de parte de los jugadores, el compromiso absoluto y el esfuerzo máximo por defender la camiseta de su país y el creer en lo que estamos haciendo, darlo todo en los 90 minutos por su país y por el proyecto", contestó.

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El entrenador también hizo énfasis en la necesidad de mantener la calma ante las opiniones que puedan surgir alrededor de la Selección. Molina recordó que habrá momentos positivos y negativos, pero aseguró que el objetivo debe mantenerse enfocado en el trabajo que comenzó desde su llegada.

"Lógicamente, pues el otro día hubo críticas, hoy quizás habrá algún halago, no lo sé. Es decir, pero no, no es importante, no es importante. Lo importante es el trabajo, lo que hacemos. Lógicamente trabajamos para que la gente disfrute. Lo he dicho eso también muchas veces. El otro día, desgraciadamente, no disfrutó mucho. Espero que hayan disfrutado un poquito mejor, un poquito más. Y el próximo partido seguiremos intentando que disfruten y seguiremos el camino. Es decir, yo creo que el camino es claro. Yo creo que poco a poco se va viendo una selección que se empieza a ver más claro qué es lo que pretende", prometió.

Molina también aprovechó para felicitar a sus jugadores por el esfuerzo mostrado en Kingston. El técnico destacó la tranquilidad que tuvieron durante el primer tiempo cuando Honduras logró manejar la posesión y encontrar espacios para generar sus ataques.