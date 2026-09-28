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Keyrol Figueroa tras su primer gol con Honduras: "Estoy orgulloso. Vamos por más"

Keyrol Figueroa le dio el primer triunfo a la selección de Honduras en tierras de Jamaica y fue por Nations League

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 20:39
Keyrol Figueroa tras su primer gol con Honduras: Estoy orgulloso. Vamos por más

Keyrol Figueroa ya tiene tres partidos con la selección de Honduras.

 Foto: FFH

Kingston, Jamaica.- La selección de Honduras logró histórico triunfo en tierras de Jamaica y para que cause más impresión fue con gol de Keyrol Figueroa, quien asumió su primera titularidad.

El hijo del histórico Maynor Figueroa, tuvo su primera titularidad la bicolor catracha, José Francisco Molina se atrevió a ponerlo junto con su hermano Dereck Moncada y resolvieron.

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"Mire 'H', mire qué hicimos. El primer gol de mi carrera con la 'H'. Estoy orgulloso de esta oportunidad que me dieron en la Selección", dijo en un video que compartió la FFH.

"Gracias a mi mamá y mi papá, a la familia, a la gente que está muy cerca, que me han apoyado desde que yo era un chamaco, un bebé", comentó.

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"Este es el primero. Dracias a Dios. Vamos por más. Vamos Honduras. Viva Honduras. Vamos", cerró.

Keyrol debutó en la selección mayor de Honduras en el amistoso ante Argentina sumando 45 minutos, luego ante Surinam por Nations League ingresó de cambió al 70 y ahora fueron 75.

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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