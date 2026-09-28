Keyrol Figueroa tras su primer gol con Honduras: "Estoy orgulloso. Vamos por más"

Kingston, Jamaica.- La selección de Honduras logró histórico triunfo en tierras de Jamaica y para que cause más impresión fue con gol de Keyrol Figueroa, quien asumió su primera titularidad. El hijo del histórico Maynor Figueroa, tuvo su primera titularidad la bicolor catracha, José Francisco Molina se atrevió a ponerlo junto con su hermano Dereck Moncada y resolvieron.

"Mire 'H', mire qué hicimos. El primer gol de mi carrera con la 'H'. Estoy orgulloso de esta oportunidad que me dieron en la Selección", dijo en un video que compartió la FFH. "Gracias a mi mamá y mi papá, a la familia, a la gente que está muy cerca, que me han apoyado desde que yo era un chamaco, un bebé", comentó.