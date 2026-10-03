Consulta externa sigue suspendida en el Seguro Social: ya suman 115,000 citas perdidas

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 115,000 citas médicas han quedado sin atención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en medio de las asambleas informativas que mantienen los médicos, según informó el director ejecutivo de la institución, Víctor Martínez. Martínez aseguró que el Seguro Social no adeuda salarios a ningún médico y consideró que esta situación no justifica la suspensión de labores que ya suma 27 días y mantiene parcialmente afectados los servicios de atención a los derechohabientes. "No se debe salarios a ningún médico del Seguro Social, por lo que no deberían estar en paro", manifestó el funcionario al referirse al conflicto que mantiene el personal médico. El director del IHSS precisó que, de acuerdo con información de la Unidad de Planificación Estratégica, las citas que no han podido ser atendidas superan las 115,000, aunque aclaró que la cifra corresponde al acumulado general y no únicamente a las consultas que se han perdido durante las asambleas de los médicos. Mientras continúan las asambleas informativas, en el Hospital de Especialidades del IHSS únicamente se mantienen habilitados servicios considerados esenciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre ellos están la dispensación de medicamentos, laboratorio clínico, radiología e imagen, oncología para quimioterapias, hemodiálisis y las emergencias de adultos, pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna y ortopedia. Es decir que la consulta externa para las diferentes especialidades médicas se mantiene suspendidas; la interrupción de las labores representa una afectación para los derechohabientes que requieren consultas de especialidad. Cada cita que no se realiza debe ser reprogramada, lo que puede incrementar los tiempos de espera para los pacientes. Desde el Colegio Médico de Honduras (CMH) reconocen que el IHSS no mantiene una deuda de salarios con los médicos, pero señalan que existe otro incumplimiento relacionado con las condiciones laborales del personal. Douglas Carranza, representante del CMH, explicó que el reclamo de los médicos está relacionado, entre otros aspectos, con el pago de las vacaciones profilácticas que corresponden a los profesionales. Según señaló, los médicos deberían recibir 21 días, pero actualmente se les estarían reconociendo únicamente 18 días. Las autoridades del Seguro Social señalaron que pese a las protestas, la institución mantienen un abastecimiento de medicamentos por encima del 88%.